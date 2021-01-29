Как по месяцу свадьбы понять, каким будет брак

Вадим Карасев

Огромное количество народных примет связано с браком, с оценкой совместимости и семейного будущего. Эксперты собрали для вас все главные приметы, которые подскажут, каким будет ваш брак согласно месяцу, в котором вы сыграли свадьбу.

Пользуйтесь семью предметами бытовой магии, чтобы привлекать в дом любовь и укреплять брак. В отношениях бывают разные периоды — благоприятные и не очень, — но к любым из них нужно быть готовыми.

Январь

Несмотря на то, что январь является самым холодным месяцем, это не значит, что в таком браке будет прохлада. Влюбленные смогут успешно сочетать работу и любовь, семью и друзей. Чтобы было больше шансов на удачную совместную жизнь, эксперты советуют справлять свадьбу с большим количеством гостей.

Февраль

Согласие, гармония и любовь — эти слова четче всего описывают отношения возлюбленных, расписавшихся или обвенчавшихся в феврале. Этот брак будет очень крепким. У таких людей может быть тяга к затворничеству, что не всегда плохо. Главное — поддерживать общение с друзьями и близкими.

Март

Этот союз отличается от всех других невероятной страстью. Приметы говорят о том, что мартовские пары очень крепкие, но им нельзя заигрываться. Важно постоянно работать над отношениями, чтобы не попадать в неприятные ситуации. Этим влюбленным нужно избегать эгоизма.

Апрель

Расписавшиеся в апреле будут часто ругаться. Если у этих людей есть терпение и сила воли, то все будет хорошо. Если этого нет, то союз может быстро распасться. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют таким парам пользоваться простыми и действенными обрядами от ссор и конфликтов в семье.

Май

Недаром говорят, что женившиеся в мае будут маяться. Да, проблем будет немало, но это не значит, что нужно готовиться к худшему. Всех неурядиц можно будет избежать, если осторожно принимать решения и считаться с мнением второй половинки. Таким парам нужно всегда помнить, что они — единое целое.

Июнь

Эксперты в области биоэнергетики считают, что пожениться в июне — к большому счастью. Об этом также говорят древние народные приметы. Таким влюбленным будет легко преодолевать препятствия на своем пути. Вселенная всегда будет оказывать им помощь.

Июль

Если вы решили пожениться в июле, то лучше делать свадьбу максимально скромной. Приметы говорят: если нарушить это правило, в браке будет много соблазнов, а вокруг пары будет виться много завистников и проблем. В таком случае придется часто прибегать к помощи специальных оберегов от недоброжелателей.

Август

Свадьба, сыгранная в августе, сулит влюбленным только самое хорошее. Считается, что люди, заключившие союз в это время, станут друг для друга лучшими друзьями и пронесут любовь сквозь всю жизнь. Если верить приметам, в августе жениться лучше всего.

Сентябрь

Говорят, что влюбленные будут становиться богаче, если распишутся в сентябре. В их доме будет всегда еда на столе и деньги в кошельке. Главное для них — не переутомляться и не забывать о том, что дела второстепенны, а на первом месте стоит близость, доброта, внимание и душевное тепло.

Октябрь

В октябре лучше не жениться, потому что в таком браке будет царить прохлада и отстраненность. Однако, если дело касается людей, которые очень уважительно относятся к увлечениям друг друга, никаких проблем не будет. Важно помнить о взаимном уважении личных границ.

Ноябрь

Поженившимся в ноябре стоит опасаться трех вещей: зависти, обид и злобы. Если этим людям удастся очиститься от всего этого, брак будет идеальным. В противном случае проблемы станут постоянным гостем, от которого избавиться будет почти невозможно.

Декабрь

В таких отношениях будет недосказанность, ложь, притворство. Безмятежность постоянно станет нарушаться спорами. Урегулирование разногласий лучше производить как можно скорее. Чем дольше будут длиться конфликты, тем меньше у влюбленных останется возможностей свести проблемы на нет.