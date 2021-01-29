Кети Топурия поделилась первым снимком с новорожденным сыном

Вадим Карасев

21 января 34-летняя Кети Топурия стала мамой во второй раз — у певицы и ее 36-летнего супруга Льва Деньгова родился сын, которого они назвали Адамом. Звезда не делилась подробностями появления малыша на свет, но порадовала поклонников его первым снимком, правда, показав лишь крохотные ножки малыша.

На днях звезда выписалась из роддома и вчера опубликовала совместный с малышом кадр, сделанный уже дома.





Кети Топурия с сыном Адамом

Я так тебя люблю,

— написала она.

Топурия показала и очаровательную колыбель, где теперь будет спать их с мужем сын.





И у Топурии, и у Деньгова есть дети от прошлых отношений: певица воспитывает пятилетнюю дочь Оливию от бывшего супруга Льва Гейхмана, а бизнесмен — сына Леонида и дочь Шошану от предыдущих отношений.

Как Оливия отреагировала на появление младшего брата, Кети пока не рассказала.





Встречаться пара начала в прошлом году. Слухи о беременности артистки стали появляться еще летом, однако свое интересное положение Кети долго не афишировала. Лишь в октябре она рассекретила беременность, показав округлившийся живот в новом клипе группы A'Studio на песню "Се ля ви".

Так совпало, что последнее время в соцсетях часто обсуждают, в положении ли я. Я не комментировала это. Мне хотелось, чтобы об этой важной новости узнали, посмотрев наше новое красивое видео,— объясняла Кети.





Кети Топурия в клипе на песню "Се ля ви"

В конце ноября Кети и Лев поженились, узаконив свои отношения в одном из столичных загсов.





Лев Деньгов и Кети Топурия