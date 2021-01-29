Киргизия запретила разработку недр иностранным компаниям

Лидия Мартынова

Новый президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о запрете разработки недр общегосударственного значения иностранными компаниями.

«Глава государства подписал указ о реформировании горнодобывающей отрасли», — пояснил представитель пресс-службы.

По официальной информации, основными задачами указа являются «совершенствование нормативно-правовой базы в сфере недропользования, реализация мер по устранению существующих проблем в законодательстве, государственному регулированию, обеспечению рационального использования и охраны недр, промышленной и экологической безопасности и созданию условий для привлечения инвестиций в сферу недропользования».

«Данным указом предусматривается, что разработка участков недр общегосударственного значения будет вестись исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100-процентным участием государства в уставном капитале, за исключением предприятий, имеющих лицензию и разрабатывающих участки недр общегосударственного значения на момент принятия Горного кодекса Кыргызской Республики», — уточнили в пресс-службе.