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Кэти Перри рассказала о воспитании их с Орландо Блумом дочери Дейзи: "Лучшая работа в мире"

Кэти Перри рассказала о воспитании их с Орландо Блумом дочери Дейзи: "Лучшая работа в мире"

В конце августа прошлого года у Кэти Перри и Орландо Блума родилась дочь, которую они назвали Дейзи. Звездные родители пока не публикуют в соцсетях фото малышки, однако никогда не упускают возможности рассказать о ней что-то новое во время общения с журналистами.

Так, вчера 36-летняя певица поучаствовала в серии вопросов и ответов в прямом эфире в инстаграме в рамках новой рекламной кампании Coca-Cola с ее участием. Там она с восторгом рассказала, как появление Дейзи изменило ее характер и принципы жизни в целом.


Кэти Перри

Она изменила мою жизнь и до сих пор продолжает это делать. Я думаю, каждая понимает это, когда становится матерью. Ты просто целиком сосредотачиваешься на своем материнстве. Это происходит не потому, что ты перестаешь любить других людей: ты просто хочешь быть хорошей мамой. Многое отходит на второй план. Быть мамой — лучшая работа в мире. Очень рекомендую, когда вы сами будете к этому готовы,

— поделилась Перри.


Несмотря на то, что Кэти Перри вернулась к работе спустя всего шесть недель после родов, она старается не упускать ни одного важного этапа во взрослении дочери и с наслаждением наблюдает за тем, как та растет и меняется внешне.

Я вижу, как сильно изменилась моя дочь за последние пять месяцев. Просматривая фотографии, я думаю: "Ого". Это уникальный способ наблюдать за течением времени по изменению человеческого облика. Раз, и ты вдруг замечаешь — теперь у нее пухлые щеки! В некотором смысле это даже вдохновило меня еще больше ценить каждый прожитый день,

— рассказала Кэти о своих открытиях.


Напомним, что первые слухи о романе Кэти Перри и Орландо Блума появились в 2016 году. Где-то через год звезды расстались, но довольно быстро решили снова быть вместе. В 2019 году певица и актер обручились и планировали пожениться в Японии, но пока отложили торжество из-за пандемии коронавируса. В марте прошлого года стало известно о беременности Кэти Перри, а в конце августа у пары родился ребенок. Для Кэти девочка стала первенцем, а вот Блум уже воспитывает 10-летнего сына Флинна от бывшей супруги Миранды Керр.


Кэти Перри и Орландо Блум
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru
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