Лечение ОРВИ и пневмоний хотят вывести из обычных больниц

Алексей Вольцев

В России планируют вывести лечение пациентов с ОРВИ, пневмониями и ВИЧ из многопрофильных больниц, это поможет разгрузить отделения терапевтического профиля в сезон инфекционных заболеваний. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает ТАСС.

В статье в журнале «Национальное здравоохранение» глава Минздрава написал, что из многопрофильных медицинских организаций выведут пациентов с ОРВИ, внебольничными пневмониями, ВИЧ, вирусными гепатитами и другими инфекционными болезнями, которые сегодня получают медпомощь преимущественно в отделениях терапевтического профиля (пульмонологии, гастроэнтерологии и других).

По словам Мурашко, такая мера позволит разгрузить специализированные отделения от сезонного роста экстренных госпитализаций, что положительно отразится на доступности медпомощи. Министр пояснил, что опыт борьбы с COVID-19 продемонстрировал как инфраструктурные сложности, так и отдельные организационные проблемы системы здравоохранения, и ни в одной стране мира период пандемии не проходил «гладко».

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Мурашко также подчеркнул, что модернизация инфекционной службы страны обеспечит доступность и качество медпомощи при инфекционных заболеваниях, в том числе в условиях эпидемии.

«В случае с новым этапом модернизации здравоохранения мы можем рассчитывать на получение быстрых результатов на поле биологической безопасности России», — заключил министр.

Ранее Совет Федерации рекомендовал кабмину ускорить разработку законопроектов, направленных на охрану здоровья граждан, и разработать федеральную программу по модернизации инфекционной службы на период до 2026 года.