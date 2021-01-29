Лунный день сегодня 29 января 2021 года

Вадим Карасев

Лунная энергетика переменчива, и чтобы каждый день приносил радость, стоит прислушаться к астрологам. Их рекомендации помогут определиться с ежедневными делами и не упустить удачу.

Пятничный день не обещает быть простым по энергетике, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять бдительности и по возможности ограничить траты на незапланированные покупки. В эти сутки энергетика созвездия Льва может подтолкнуть к авантюрам, и риск вряд ли будет оправдан.

Фаза Луны: 17 лунные сутки пройдут под эгидой убывающей Луны во Льве. День обещает быть насыщенным на события, и в такое время важно не упустить деталей, которые помогут прийти к личному счастью.

Магнитные бури 29 января: магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

саморазвитие;внимательность;романтические отношения;медитации на достижение внутренней гармонии.риски и авантюры;незапланированные траты;излишняя доверчивость;принятие слухов на веру;перенапряжение;конфликты.

В пятничный день астрологи не рекомендуют загружать себя активной работой по дому. В этот день гораздо полезнее для самочувствия заниматься теми делами, которые способствуют улучшению настроения: медитациями, прогулками, общением с близкими и любимыми, наведением уюта. В вечернее время уместными будут как романтические свидания, так и посиделки с семьей за вкусным ужином.

Что надеть в эту пятницу

Яркий гардероб в пятницу может вызвать ненужную агрессию и желание вступить в конфликт, поэтому рассмотреть стоит зеленые оттенки. С их помощью получится усмирить эмоции и сосредоточиться на решении первостепенных задач. Из украшений лучше всего подойдут изделия из серебра, которые будут отличной защитой от сглаза, а из камней астрологи рекомендуют выбирать те, что подходят по Знаку Зодиака.

Любовь и отношения 29 января

В пятницу под влиянием Венеры увеличивается шанс найти свою любовь, а также выстроить гармоничные отношения как в семье, так и в деловых кругах. Этот день подходит для свиданий и беззаботных встреч. Внимание к предчувствиям поможет обойти стороной неприятные знакомства и встречи с нежелательными людьми, а благодаря внутренней гармонии удастся избежать ненужных ссор и недопонимания.

Финансы и работа в 17 лунный день

В пятницу активность в деловой среде похвальна, однако астрологи рекомендуют отказаться от риска. Финансовые операции могут обернуться неприятностями, поэтому важно следить за тратами и не позволять себе совершать спонтанные дорогие покупки. В 17 лунный день нужно оставаться спокойными и собранными, уделять внимание нюансам и незначительным вещам, в которых кроются ответы на важные вопросы. День больше подходит для анализа, пересмотра планов и определения дальнейшего пути развития.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот день будут полезны умеренные физические нагрузки для поддержания организма в тонусе, а также травяные настои, которые помогут обрести гармонию и спокойствие. Любое действие должно приносить радость, чтобы настроение оставалось на высоте. Негативные эмоции в этот день особо разрушительны, и с ними важно бороться для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию.