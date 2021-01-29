Лунный календарь гаданий, обрядов и ритуалов на февраль 2021 года

Вадим Карасев

Проводить обряды и ритуалы можно в любой день, однако астрологи рекомендуют придерживаться определенного времени, когда энергетика пространства наиболее сильна.

Самый короткий месяц зимы уже на пороге, и это время будет насыщено множеством событий. Для того, чтобы привлечь удачу, любовь и благополучие, а также уберечься от бед, эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проводить обряды и ритуалы. Выполняя их в определенные дни, каждый сможет воплотить в жизнь смелые идеи и желания, пользуясь энергетикой пространства для достижения поставленных задач.

1 февраля: в этот день Венера войдет в Знак Водолея, и сутки прекрасно подходят для ритуалов, направленных на обретение любви, привлечения внимания со стороны противоположного пола и укрепления семейных отношений. Также в этот день астрологи рекомендуют проводить обряды, направленные на очищение от негатива.

2 февраля: во вторник будет зеркальная дата, во время которой проводят обряды на исполнение заветных желаний. Эти сутки наполнены созидательной энергией, которую важно использовать для достижения поставленных задач.

11 февраля: Новолуние в Водолее — время для ритуалов на очищение энергетики дома от негатива и очищение сознания от блоков. В этот день обряды проводят в полной тишине, направив мысли в нужное русло.

12 февраля: в пятницу будет главная зеркальная дата 2021 года. Это время подходит для ритуалов на привлечение финансовых потоков, обретения счастья и удачи. Астрологи рекомендуют использовать этот день и для изготовления талисманов удачи на весь год.

14 февраля: в этот день гадают на будущее, любовь и отношения. Праздничный день в честь всех влюбленных — отличное время для того, чтобы узнать свою судьбу.

25 февраля: еще один день, наполненный созидательной энергией. В эти сутки Венера войдет в Знак Рыб, и энергетика будет идеальной для ритуалов на любовь и счастливые отношения.

27 февраля: Полнолуние в Деве — время для обрядов на получение прибыли, удачи в бизнесе и заговоров на талисманы, которые принесут удачу в деловой среде.