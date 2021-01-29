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Минпросвещения России продолжает контролировать каждое обращение, связанное с предоставлением питания ученикам начальных классов

Минпросвещения России продолжает контролировать каждое обращение, связанное с предоставлением питания ученикам начальных классов

Родители школьников помогают держать на контроле ситуацию, связанную с обеспечением бесплатным горячим питанием учащихся начальных классов. Об этом на еженедельном совещании с регионами заявил первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко.

«На портал «Госуслуги» и на горячую линию продолжают поступать обращения, мы анализируем каждое из них и видим, что регионы очень оперативно подключаются к решению проблем и дают ответ заявителям», – информировал он.

Дмитрий Глушко отметил, что за последнюю неделю количество родителей, полностью удовлетворённых организацией питания школьников, выросло на 3%: такие заявления составляют 42,9% от общего количества. Руководитель Бюро расследований ОНФ Валерий Алексеев напомнил, что предоставление бесплатного горячего питания не подразумевает снятия других льгот, в том числе у детей-инвалидов.

«Все льготы должны быть сохранены – на это обращал внимание Президент», – прокомментировал он.

Дмитрий Глушко призвал сотрудников региональных министерств давать гражданам максимально подробные разъяснения по вопросам, касающимся бесплатного горячего питания.

«Мы предоставили возможность подачи заявлений, чтобы люди видели, что они могут повлиять на ситуацию и решать возникающие проблемы. Но со своей стороны мы также должны давать им исчерпывающую информацию», – резюмировал первый заместитель Министра.

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся начальных классов (с 1-го по 4-й) должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.

Министерством просвещения Российской Федерации проведена соответствующая работа для того, чтобы нормы, закрепляющие обеспечение всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, распространялись на все регионы уже с нового учебного года.

# Общество
По материалам: edu.ru
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