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"Мне он никогда не нравился": Божена Рынска резко высказалась о Василии Лановом

"Мне он никогда не нравился": Божена Рынска резко высказалась о Василии Лановом

Народный артист СССР Василий Лановой, у которого был диагностирован коронавирус и пневмония, скончался на 88-м году жизни. После этого Божена Рынска нелестно высказалась о знаменитом актере, сообщает "Экспресс газета".

Многие российские звезды прощаются в соцсетях с ушедшем из жизни Василием Лановым. В частности, Иосиф Пригожин в своем инстаграме назвал актера "импозантным красавцем и кумиром миллионов женщин нашей страны". Однако Божена Рынска в своем телеграм-канале не согласилась с таким мнением.

Все считали и считают Ланового красавцем. А мне никогда он не нравился. "В чертах у Ольги жизни нет", а в чертах Ланового нет ума. Что и стало очевидным в старости. Правда, мне нравился Тихонов, а говорят, он был по-настоящему, искренне и просто глуп. Но в чертах ум был, и на его задумчивость можно было смотреть, не отрываясь. Тем не менее RIP

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. В 1953 году поступил на факультет журналистики МГУ, а впоследствии — в Театральное училище имени Б. Щукина. После его окончания в 1957 году актер сыграл более 70 ролей в кино.

Народный артист СССР снялся в таких кинокартинах, как "Алые паруса", "Анна Каренина", "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Офицеры" и "Дни Турбиных". При жизни актеру вручили орден "За заслуги перед Отечеством" и орден Почета, также он является лауреатом премий "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот".

В 2008–2010 годах Лановой являлся членом Общественной палаты РФ, а в 2015 году стал соучредителем общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России".

Как писал NEWSTES, ранее Божена Рынска обвинила покойного Бориса Грачевского в домогательствах.

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По материалам: uposters.ru

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