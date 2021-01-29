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Moderna сократила поставки вакцины в Италию на 20%

Moderna сократила поставки вакцины в Италию на 20%

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Компания Moderna предупредила Италию, что в начале февраля вместо обещанных 166 тысяч доз вакцины против коронавируса поставит только 132 тысячи, что на 20% меньше. Об этом в пятницу пишет Askanews со ссылкой на комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении страны Доменика Аркури.

«Вслед за Pfizer и AstraZeneca — теперь ещё и Moderna. Наше удивление, беспокойство и недовольство нарастают. К сожалению, почти каждый день планы, касающиеся хода кампании вакцинации и её продолжительности в стране подвергаются изменениям», — сказал комиссар.

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По данным итальянского Минздрава на вечер пятницы, в стране за сутки было сделано более 268 тысяч тестов на COVID-19, выявлено 13 574 новых случаев инфицирования, что на 1 630 случаев меньше, чем днём ранее. Соотношение числа сделанных тестов к количеству полученных положительных результатов составило 5,05 процента (против 5,2 процента 28 января). В Ломбардии тестирование дало 1 900 положительных результатов, в Эмилии-Романье — 1 320, в Кампании — 1 175, в Лацио — 1 160. Точно установленными носителями вируса в Италии сейчас являются 467 824 человека. За прошедшие 24 часа признаны выздоровевшими 19 879 человек. В то же время скончались 477 больных коронавирусом. Всего за время пандемии число заразившихся COVID-19 в стране составило 2 529 070, включая 87 858 умерших и 1 973 388 выздоровевших.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru
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