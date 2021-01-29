Модный дайджест: от Натальи Водяновой на кутюрном показе до кампании с Хадид и Дженнер

Вадим Карасев

Подводим итоги очередной недели и вспоминаем главные новости мира моды, которые обсуждали в сети. Наталья Водянова приняла участие в кутюрном показе в Париже, Белла Хадид и Кендалл Дженнер снялись в новой модной кампании, а бизнесмен из Пензы хочет основать бренд "Гном-гномыч".

1.Наталья Водянова и Севдализа на показе Iris van Herpen

В начале этой недели в Париже стартовала Неделя высокой моды. И хотя из-за пандемии многие представляют свои коллекции в форме видео или лукбуков, настоящие показы все-таки не исчезли, хотя и проходят без зрителей. Зато со звездами! Так, в презентации новой коллекции бренда Iris van Herpen приняли участие Наталья Водянова и популярная певица Севдализа.





Наталья Водянова





Севдализа

В показе также была использована ее музыка. В мире моды 33-летняя исполнительница уже не дебютантка — она принимала участие в показе Y/Project, а также сотрудничала с брендом Marine Serre.





2.Белла Хадид и Кендалл Дженнер снялись в первой кампании Мэттью Уильямса для Givenchy

На этой неделе в сети появились кадры из первой глобальной кампании Givenchy, созданной новым креативным директором бренда Мэттью Уильямсом. Напомним, о том, что он заменит на этом посту Клэр Уэйт Келлер, стало известно в июне прошлого года. В кампании снялись Кендалл Дженнер и Белла Хадид, а также рэпер Playboi Carti.





3.Бизнесмен из Пензы хочет торговать шубами и римскими тогами под брендом "Гном-гномыч"

На этой неделе в "Открытых медиа" появилась любопытная новость. В ней говорилось, что пензенский предприниматель Шухрат Рахимов подал заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака "Гном-гномыч". Внимание СМИ эта новость привлекла потому, что с таким же прозвищем вот уже восемь лет живет Саша Плющенко, сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко.





Яна Рудковская с сыном Сашей

Примечателен и список товаров, который перечислен в заявке, где со спортивной одеждой и шубами соседствуют корсеты, подвязки для чулок, ризы для священников и римские тоги. В комментарии для "Открытых медиа" сама Рудковская отметила, что кто-то просто "хочет нажиться на популярности" ее сына, а также выразила желание "не допустить этого".

Удивительней всего то, что в Пензе уже существует один бренд "Гном Гномыч" — он занимается торговлей детской одеждой на местной ретейл-площадке.

4.Аманда Горман и Элла Эмхофф подписали модельные контракты с IMG

На прошлой неделе состоялась инаугурация нового президента США Джо Байдена, впрочем, главной звездой мероприятия по его итогам стал вовсе не 78-летний политик, а юные девушки — поэтесса Аманда Горман и падчерица Камалы Харрис Элла Эмхофф. Модные издания наперебой стали писать о них, разбирая их стиль и наряды и называя новыми иконами моды в США.





Элла Эмхофф

Результат такого ажиотажа не заставил себя ждать. На этой неделе стало известно, что обе подписали контракт с крупнейшим модельным агентством IMG. Ну а Аманду скоро ждет и еще одно карьерное достижение — она станет первым поэтом, когда-либо выступавшим на Суперкубке.





Аманда Горман

5.Новинки недели: кроссовки от Карди Би и футболки с картинами из Лувра

Карди Би представила вторую часть коллекции для Reebok

Рэп-исполнительница, которая уже давно сотрудничает со спортивным брендом, на этой неделе представила вторую часть своей коллекции, куда вошли и модели в ярких неоновых оттенках. Она поступит в продажу 5 февраля 2021 года. Модель Club C Cardi стоит 8 699 рублей, Club C Double — 7 999 рублей.





Uniqlo выпустил коллаборацию с Музеем Лувра и Питером Сэвиллом

Uniqlo заключил четырехлетнее спонсорское соглашение с Музеем Лувра начиная с 2021 года. Начало сотрудничества ознаменовала коллекция футболок и свитшотов с принтами — интерпретациями знаменитых картин и скульптур из коллекции музея. Мужская линейка UT создана английским художником-графиком Питером Сэвиллом, который работал над обложками альбомов Joy Division и New Order, а пару лет назад придумал обновленный логотип Burberry. В России коллекция появится в продаже уже в феврале.



