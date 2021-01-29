Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Названа болезнь, повышающая риск смерти от COVID почти в три раза

Названа болезнь, повышающая риск смерти от COVID почти в три раза

Названа болезнь, повышающая риск смерти от COVID почти в три раза
У пациентов с шизофренией вероятность смерти от коронавируса примерно в 2,7 раза выше, чем у людей без этого психического расстройства. Об этом говорится в исследовании американских ученых, которое было опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.

Отмечается, что специалисты изучили медицинские записи 26 540 пациентов из Нью-Йорка в период с марта по май 2020 года, среди которых коронавирусом заразились 7 348 человек. Ученые разделили пациентов с психическими заболеваниями на три категории – с расстройствами шизофренического спектра, аффективными и тревожными расстройствами, сравнив исходы их заболевания с другими больными COVID-19, у которых подобных расстройств не было.

Так, из более чем семи тысяч заразившихся коронавирусом 75 пациентов страдали шизофренией, 564 - аффективными расстройствами, еще 360 – тревожными. При этом 864 пациента с COVID-19 умерли или были переведены в хосписы в течение 45 дней с момента постановки диагноза.

Читайте новости в Telegram-канале Gogetnews

Скорректировав результаты с учетом пола, возраста, расы и известных факторов риска, ученые обнаружили, что у людей с шизофренией вероятность умереть от COVID-19 примерно в 2,7 раза выше. Вместе с тем связи между аффективными или тревожными расстройствами и смертью от коронавируса ученые не обнаружили.

Как отметили авторы исследования, сокращение продолжительности жизни у страдающих шизофренией обычно связывается с другими медицинскими факторами риска. При этом специалисты указали, что в вопросе связи шизофрении и смертности от COVID-19 необходимы дальнейшие исследования.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Кети Топурия поделилась первым снимком с новорожденным сыном
Кети Топурия поделилась первым снимком с новорожденным сыном
Президент Киргизии обсудил с «Газпромом» строительство газопроводов
Президент Киргизии обсудил с «Газпромом» строительство газопроводов
Названа болезнь, повышающая риск смерти от COVID почти в три раза
Названа болезнь, повышающая риск смерти от COVID почти в три раза
В Петербурге улучшается ситуация с Covid-19: события ночи 29 января
В Петербурге улучшается ситуация с Covid-19: события ночи 29 января
В 2020 году россияне взяли у МФО почти 19 млн займов
В 2020 году россияне взяли у МФО почти 19 млн займов
Датский политик назвал Россию «сверхдержавой»
Датский политик назвал Россию «сверхдержавой»
5 Знаков Зодиака, которые рождены, чтобы побеждать
5 Знаков Зодиака, которые рождены, чтобы побеждать
Археологи обнаружили неизвестный науке древний порт у берегов Сирии
Археологи обнаружили неизвестный науке древний порт у берегов Сирии
Данила Козловский, Оксана Акиньшина и другие в новом трейлере фильма "Чернобыль"
Данила Козловский, Оксана Акиньшина и другие в новом трейлере фильма
В Dota 2 появилась система под названием «Патруль»
В Dota 2 появилась система под названием «Патруль»
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 2021 года
Госбюро расследований Украины предъявило новые обвинения Януковичу
Госбюро расследований Украины предъявило новые обвинения Януковичу

Топ на сегодня

Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на премьере фильма "Кто-нибудь видел мою девчонку?"
Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Светлана Бондарчук и другие на
В Чехии заинтересовались российской вакциной от Covid-19
В Чехии заинтересовались российской вакциной от Covid-19
«Пузыря нет, но…»: ЦБ предупредил об ипотечных рисках
«Пузыря нет, но…»: ЦБ предупредил об ипотечных рисках
Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции
Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции
Уличный стиль знаменитости: Белла Хадид в пестром полосатом костюме в Париже
Уличный стиль знаменитости: Белла Хадид в пестром полосатом костюме в

Еще по теме

Ученые установили категорию в два раза чаще умирающих людей от COVID-19
Медики назвали самые распространенные причины психических расстройств украинцев
В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом
На лечении в Коммунарке находятся более 300 пациентов с COVID-19