Объединившиеся партии решили продвигать в России социально ориентированную экономику
Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", решившие объединиться в одну организацию, заявили о своей главной цели — они хотят продвигать в стране создание "солидарной, социально ориентированной экономики".
В манифесте об объединении перечисляются "12 принципов правды, патриотизма и справедливости". Это касается прогрессивного налогообложения ("Богатые должны платить больше"), борьбы с коррупцией и госрегулирования тарифов естественных монополий и ключевых ресурсов — топлива, лекарств и продуктов первой необходимости.
Как сообщает РИА "Новости", объединившиеся партии также решили выступать за бесплатное образование, отказ от ЕГЭ и выход из Болонской системы. Они настаивают на создании новых рабочих мест и справедливом перераспределении бюджетных доходов от центра к регионам.