Объединившиеся партии решили продвигать в России социально ориентированную экономику

Вадим Карасев

Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России", решившие объединиться в одну организацию, заявили о своей главной цели — они хотят продвигать в стране создание "солидарной, социально ориентированной экономики".

В манифесте об объединении перечисляются "12 принципов правды, патриотизма и справедливости". Это касается прогрессивного налогообложения ("Богатые должны платить больше"), борьбы с коррупцией и госрегулирования тарифов естественных монополий и ключевых ресурсов — топлива, лекарств и продуктов первой необходимости.

Как сообщает РИА "Новости", объединившиеся партии также решили выступать за бесплатное образование, отказ от ЕГЭ и выход из Болонской системы. Они настаивают на создании новых рабочих мест и справедливом перераспределении бюджетных доходов от центра к регионам.

Уважение власти к народу не может считаться достаточным до тех пор, пока часть нашего народа, люди, воспитанные в русской культуре, отделенные от Родины искусственными границами 1991 года, не имеют простой и быстрой возможности получить гражданство Российской Федерации. Россия должна признать право народа Донбасса (Донецкой народной республики и Луганской народной республики) на самоопределение.