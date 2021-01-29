Ошо Шри Раджниш на Украине попал в длинный список «агентов ФСБ»

Лидия Мартынова

В списке запрещенных на Украине авторов оказался индийский эзотерик Чандра Мохан Джеин, более известный как Ошо Шри Раджниш, гуру хиппи в 1970—1980 годах. Умершего в 1990 году Ошо запретили, так как в предисловиям к русским изданиям его книг найдена «антиукраинская пророссийская пропаганда».

«В предисловиях к книгам Ошо владелец издательства в духе российской имперской пропаганды возвеличивает страну-агрессора, рассуждает про исключительность русской духовной культуры», — объяснил «Укринформу» Сергей Олийнык, начальник управления по работе с печатной продукцией Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины (Гостелерадио).

«Агентом ФСБ» на Украине признан также британский исследователь древних скандинавов и кельтов Джон Хейвуд. На Украине запрещен русский перевод его монографии «Люди Севера. История викингов». «На нескольких страницах, посвященных истории Киевской Руси, автор трактует эту историю с позиции политически ангажированной современной российской историографии. В частности, Хейвуд называет Киевскую Русь Россией, а киевских князей — русскими», — сказал Олийнык. Хейвуд опубликовал оригинал своей монографии в 2015 году. Этот факт наводит украинских чиновников на мысль, что профессор Ланкастерского университета Хейвуд «поддерживает агрессию России в Крыму и на Донбассе с 2014 года».

Авторы сценария к американскому документальному сериалу «Нерассказанная история США» Питер Кузник и Мэтт Грэхем — тоже «агенты Лубянки». Как и создатель этого сериала, знаменитый режиссер Оливер Стоун. «Сериал содержит ряд созданных советской пропагандой мифов об украинском национально- освободительном движении, которые давно уже развенчаны украинскими историками», — пояснил Олийнык.

Российскую пропаганду на Украине, оказывается, много лет распространяет известный американский автор деловых бестселлеров Алан Аксельрод. В его книге «Все, что мне известно известно о бизнесе, я узнал, играя в «Монополию» Гостелерадио Украины выявило «запрещенные лозунги страны-агрессора».

В «российские агрессоры» умудрился попасть 74-летний британский военный историк Энтони Бивер, с чьей легкой руки на Западе пошел миф о зверствах Красной Армии по отношению к пленным немцам в годы Великой Отечественной войны. На Украине запрещена монография Бивера «Сталинград» — за то, что в одной из глав описывается истребление украинскими приспешниками Гитлера украинского еврейства. Как рассказал в своем интервью Олийнык, он был рад видеть, что после запрета бестселлера Бивера про Гостелерадио Украины стали писать в Guardian, The Times, Herald Tibune и на сайте «Голоса Америки». По словам Олийныка, лично сам Бивер требовал от Киева отменить запрет «Сталинграда» и извиниться, но британскому историку в Киеве было отказано.

Запрещен на Украине как «агент ФСБ» Григорий Чхартишвили (Борис Акунин), в 2014 году осудивший «аннексию Крыма» и эмигрировавший в Лондон.

«Несмотря на огромное уважение к личности и творчеству Бориса Акунина, мы не позволили ввоз в Украину его книг „История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия“ и „Ордынский период. Часть Азии“. Эти книги транслируют чисто имперский взгляд на историю и изобилуют псевдоисторическими мифами. Вообще, в творчестве Григория Шалвовича был период, когда он смотрел на историю тюрьмы народов сквозь розовые очки. Взять, к примеру, его серию детективов про Эраста Фандорина. Там российский силовик Фандорин показан не в образе кровавого опричника, а истинного аристократа XIX века. Все описанные события происходили в то время, когда Московия вырезала черкесский народ», — заявил Олийнык.

Олийнык поддерживает запрет на Украине недавнего переиздания «Мастера и Маргариты». По его словам, предисловие к роману киевлянина Михаила Булгакова писали деятели российского кинематографа, которым запрещен въезд на Украину. На Украине готовы к запрету творчества Анны Ахматовой — к слову, уроженки Одессы. Причина — изданная в прошлом году книга Ланы Богомаз и Елены Смешливой «Чему я могу научиться у Анны Ахматовой?», адресованная школьникам. В этой книге Октябрьская революция называется «величайшим событием в истории XX века» — что противоречит нормам украинской «декоммунизиации». К тому же в книге есть иллюстрации с запрещенными в Незалежной советскими флагами.

Совсем уж не повезло на Украине новым российским книгам для младших школьников и дошколят. Книгу «Почему небо голубое?» запретили за то, что там цвета государственного флага Российской Федерации трактуются как символ мужества, благородства и чести. Книга «Копилка бесценных знаний. Изобретения, факты, открытия» запрещена за то, что там Сергей Королев назван советским конструктором, а не украинским. К тому же первый искусственный спутник Земли авторства Королева в книжке украшен российским флагом. «Страна- агрессор присвоила себе чужие, украинские заслуги», — говорит Олийнык.

«Найди и покажи. Кем я стану?», адресованная дошколятам, запрещена за пропаганду «вражеской» российской армии. В этой книге малышам рассказывают о героических профессиях армейского офицера, полицейского, космонавта, спасателя МЧС России.