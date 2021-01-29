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Победитель "Лидеров России" Максим Скворцов возглавил тюменский департамент экономики

Победитель "Лидеров России" Максим Скворцов возглавил тюменский департамент экономики

Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Максим Скворцов возглавил департамент экономики Тюменской области – соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор Александр Моор.

Скворцов начал трудовую деятельность в 1995 году – тогда он работал бухгалтером в Запсибкомбанке. Он прошел путь от экономиста в кредитном отделе до замначальника департамента планирования и прогнозирования.

В 2018 году Скворцов стал победителем первого сезона "Лидеров России", его наставником был представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Затем он был гендиректором "Тюменской агропромышленной лизинговой компании", потом ушел в правительство региона.

"Конкурс "Лидеры России" – один из важнейших этапов не только моей профессиональной деятельности, но и, пожалуй, всей жизни. Участвуя в конкурсе, я понял, что на любую проблему стоит смотреть с разных сторон и выбирать наилучший путь ее решения. Кроме того, мне, как руководителю, выводившему предприятие из кризиса, удалось научиться просчитывать риски, а иногда и просто их избегать. Эти и другие компетенции, приобретенные за время конкурса, помогли мне сформировать внутреннюю уверенность и готовность отвечать на новые вызовы", – прокомментировал он новое назначение.

Это не единственный случай, когда победители, финалисты и полуфиналисты "Лидеров России" получают назначения в Тюменской области – ранее Петр Вагин был назначен замглавы Тюмени, Антон Машуков стал директором департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, Роман Рзаев теперь руководитель Центра управления регионом Тюменской области.

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По материалам: uposters.ru
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