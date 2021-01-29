Победитель "Лидеров России" Максим Скворцов возглавил тюменский департамент экономики

Вадим Карасев

Победитель первого сезона конкурса "Лидеры России" Максим Скворцов возглавил департамент экономики Тюменской области – соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор Александр Моор.



Скворцов начал трудовую деятельность в 1995 году – тогда он работал бухгалтером в Запсибкомбанке. Он прошел путь от экономиста в кредитном отделе до замначальника департамента планирования и прогнозирования.

В 2018 году Скворцов стал победителем первого сезона "Лидеров России", его наставником был представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Затем он был гендиректором "Тюменской агропромышленной лизинговой компании", потом ушел в правительство региона.

"Конкурс "Лидеры России" – один из важнейших этапов не только моей профессиональной деятельности, но и, пожалуй, всей жизни. Участвуя в конкурсе, я понял, что на любую проблему стоит смотреть с разных сторон и выбирать наилучший путь ее решения. Кроме того, мне, как руководителю, выводившему предприятие из кризиса, удалось научиться просчитывать риски, а иногда и просто их избегать. Эти и другие компетенции, приобретенные за время конкурса, помогли мне сформировать внутреннюю уверенность и готовность отвечать на новые вызовы", – прокомментировал он новое назначение.

Это не единственный случай, когда победители, финалисты и полуфиналисты "Лидеров России" получают назначения в Тюменской области – ранее Петр Вагин был назначен замглавы Тюмени, Антон Машуков стал директором департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, Роман Рзаев теперь руководитель Центра управления регионом Тюменской области.