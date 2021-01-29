Подкормка растений кожурой от бананов

Влада Некрасова

Банановая кожура может заменить многие удобрения для комнатных растений. В этом пищевом отходе содержится рекордное количество калий, которые помогает растениям правильно развиваться и пышно, и продолжительно цвести.

Польза банановой кожуры

Во-первых, те растения, которые подкармливают питательными настоями на банановой кожуре гораздо меньше подвержены атакам тли.

Во-вторых, помимо калия в банановой кожуре содержится много фосфора, который укрепляет иммунитет цветов и помогает противостоять многим болезням.

И, наконец, если цветок стоит вдали от солнечного света, ему просто необходима такая подкормка. Дело в том, что в кожуре от бананов содержится магний, которые помогает растениям легче переносить нехватку освещенности.





Способы применения

Можно подкармливать кожурой кактусы, но только летом. При этом, приготовив удобрение, его дополнительно следует разбавить водой, чтобы сделать меньшей концентрацию кислот.

При поливах настоями из кожуры растения обязательно надо обильно проливать чистой водой. Нельзя вносить эту подкормку слишком часто, так как цветок может стать вялым и даже перестать цвести из-за избытка питательных веществ.

Внося периодически питательный настой на кожуре надо поддерживать грунт в вазоне слегка увлажненным. Но нельзя допускать и чрезмерной сырости. Как только грунт просохнет, растение поливают и вносят удобрение.

Первое, что необходимо сделать при пересадке купленного растения – измельчить кожуру очень мелко и добавить к грунту. Кожура начнет гнить, и обеспечит на длительный период цветок питательными веществами.

Можно приготовить и порошок из высушенной кожуры, который подмешивают к верхнему слою субстрата в вазоне. Для этого кожуру сушат на солнце летом. Можно разложить очистки и на батарее зимой.

Если есть приусадебный участок, кожуру от бананов полезно добавлять в компост. Сначала укладывают слой кожуры, затем насыпают слой земли. Использовать такой компост можно только спустя 6 месяцев.

Для домашних растений можно приготовить жидкое удобрение. Для этого кожуру от одного плода измельчают в блендере с добавлением 300 мл воды. Сразу же приготовленным удобрением подливают цветы.

Готовят и более сложные удобрения: 2 кожуры измельчают и смешивают с 1 ч. л. молотой скорлупы и 20 г магния. Затем смесь заливают 1 л холодной воды и опрыскивают ею растения. Такой раствор можно хранить в холодильнике два месяца.