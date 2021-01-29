Президент Киргизии обсудил с «Газпромом» строительство газопроводов

Алексей Вольцев

Заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов стал одним из первых, с кем увиделся сразу после своей инаугурации президент Киргизии Садыр Жапаров. Встреча состоялась накануне, 28 января, сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Жапаров отметил, что «Газпром» вносит большой вклад в развитие газовой отрасли страны и подчеркнул готовность к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества.

В свою очередь, Маркелов передал поздравления председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера по случаю вступления президента в должность. Топ-менеджер «Газпрома» сообщил о продолжающемся строительстве газопроводных систем в Киргизии, проинформировал о планах компании на ближайшую перспективу, в том числе по улучшению экологической ситуации в Бишкеке путём газификации домохозяйств и предприятий.

Также Жапаров в свой первый день на посту президента встретился с представителями Совета сотрудничества тюркоязычных государств, Международной Тюркской Академии, ТюркПА, ТЮРКСОЙ, Европейского Союза, СВМДА, ОДКБ, Исполнительного комитета СНГ, Коллегии Евразийской экономической комиссии и Евразийского банка развития.

Напомним, Садыр Жапаров одержал победу на состоявшихся 10 января президентских выборах, набрав около 80% голосов.