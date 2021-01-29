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Рособрнадзор разъясняет порядок аттестации в 11-м классе

Рособрнадзор разъясняет порядок аттестации в 11-м классе

Выпускники 11-х классов, не планирующие поступать в вузы, для получения аттестата в 2021 году должны будут сдать два обязательных предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – русский язык и математику. Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

«Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям-инвалидам и инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку», – уточняется в информационном релизе.

Государственная итоговая аттестация в 11-х классах в форме ГВЭ по предметам по выбору в 2021 году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников по русскому языку будет состоять из отдельных заданий с кратким ответом (задания 1–24) по спецификации контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому языку. Экзаменационная работа ГВЭ по математике в 2021 году будет состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 года по математике базового уровня.

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ будут опубликованы на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.

Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, будут проводиться по соответствующим демонстрационным материалам для указанной категории участников экзамена, размещенным на сайте ФИПИ осенью 2020 года.

Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11-х классов запланирован на период с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по русскому языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), который предусмотрен для того, чтобы предоставить возможность получить аттестат тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки.

# Общество
По материалам: edu.ru

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