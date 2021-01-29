Россия и Южная Осетия могут взаимно признать документы об установлении инвалидности

Влада Некрасова

В России предлагают ратифицировать соглашение с Южной Осетией о взаимном признании документов об инвалидности военных и полицейских, пострадавших во время несения службы на территории республики. Соответствующий законопроект, внесённый кабмином, депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Напомним, что соглашение было подписано в Москве 17 марта 2020 года. Речь в документе идёт о бывших сотрудниках Минобороны и МВД России и Южной Осетии, к инвалидности которых привело ранение или заболевание, полученное во время военной службы в Южной Осетии.

Взаимное признание документов об инвалидности позволит таким гражданам выбирать, получать пенсию по законодательству Республики Южная Осетия либо по российскому законодательству в зависимости от места проживания. В случае принятия законопроекта, соглашение вступит в силу сразу после ратификации.

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Оно будет действовать 10 лет, а в дальнейшем автоматически продлеваться на 5-летние периоды. До тех пор, пока одна из сторон не захочет его прекратить. Добавим, что ранее президентзаявил, что Россия продолжит оказывать всемерное содействие Южной Осетии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности.

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