Россия продолжит защищать русскоязычное население Донбасса, заявил Песков

Анастасия Иванова

В повестке дня Кремля нет вопроса присоединения территории Донбасса к России, но Москва продолжит защищать интересы русскоязычного населения Украины, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом 29 января сообщает ТАСС.

На вопрос, при каких условиях Россия готова включить Донбасс в состав страны, он ответил: «Ни прямо, ни косвенно этого вопроса на повестке дня не стоит».

Комментируя высказывание Маргариты Симоньян, которая на интеграционном форуме «Русский Донбасс» в Донецке предложила включить эти территории в состав России, представитель Кремля отметил, что Симоньян является медиаменеджером и журналистом.

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«Она никоим образом не может быть выразителем официальной позиции Российской Федерации. Такого вопроса на повестке дня не стоит», — добавил Дмитрий Песков.

Он также обратил внимание, что «Россия занимает весьма ответственную позицию в рамках усилий по содействию Украине в урегулировании ее внутриукраинского кризиса». «Россия занимает последовательную ответственную позицию по защите интересов русскоязычного населения Донбасса и продолжит защищать русских», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

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По его мнению, название форума «Русский Донбасс» — «абсолютно нормальное». «Здесь ничего слух не режет», — считает Песков. Представитель Кремля пояснил, что в Донбассе «подавляющее большинство русских живет и русскоговорящих», отметив что этот украинский регион «всегда был русскоязычным…, там всегда жило много русских, это совершенно очевидный факт, это всегда во всех переписях фиксировалось».

Напомним, что в начале 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия названа «страной-агрессором». Украинские власти обвиняют Москву во вмешательстве во внутренние дела страны и считают стороной конфликта в Донбассе. Россия отвергает эти обвинения.

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители самопровозглашённых республик Донбасса получили право обратиться с заявлениями о приёме в гражданство РФ в упрощённом порядке.