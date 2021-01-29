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Школам искусств повысят статус

Школам искусств повысят статус

Детские школы искусств предложили перевести из муниципального подчинения на уровень регионов. Такой законопроект президента планируется рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию во втором чтении.

Детские школы предложено разделить по видам и закрепить для них приоритет предпрофессионального образования. Согласно инициативе, школы искусств должны иметь специальные наименования: «детская музыкальная школа», «детская хоровая школа», «детская художественная школа» и так далее. С учётом «поднятия» детских школ искусств на региональный уровень местные органы исполнительной власти в области культуры смогут разрабатывать и устанавливать требования к оснащению, кадровому составу, а также обеспечивать организационно-методическое сопровождение деятельности таких школ. Это поможет в разработке методических рекомендаций и мониторинге ситуации, ускорит решение различных проблем.

В России утвердят нормативы охвата детей программами в сфере искусства


Президентская инициатива возвращает балльную систему при поступлении в училища на программы среднего профобразования. Также могут быть введены балльные оценки экзаменов в школах искусств. Поправки дают возможность при приёме в училища учитывать творческие способности детей, результаты международных, российских и региональных конкурсов. Таким образом, приоритет при поступлении получат наиболее одарённые дети. Минкультуры наделяется правом устанавливать контрольные цифры приёма в вузы на специальности в области искусств за счёт федерального бюджета.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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