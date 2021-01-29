СМИ: Турецкая армия подготовила плацдарм для вторжения в иракский Синджар

Лидия Мартынова

Турецкая армия готовится к вторжения на север Ирака, в районе Синджара, где расположены базы запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом со ссылкой на источник в Иракском Курдистане сегодня, 29 января, передаёт иранское новостное агентство Mehr.

В беседе с иракским интернет-изданием Al-Maloumeh источник в службах безопасности курдской региональной автономии на севере Ирака поделился информацией о том, турецкая армия подготовила в районе Канимасси на подступах к Синджару плацдарм для проведения наступательной операции, где в настоящее время сосредоточена группировка сил численностью около 2500 военнослужащих. Здесь также оборудована взлётно-посадочная полоса для самолётов и вертолётов ВВС Турции, отметил источник.

Ссылаясь на недавний визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана, собеседник Al-Maloumeh сказал, что курдское региональное правительство согласилось с турецкой операцией в Синджаре.

Также указывается, что турецкие силы провели разведывательное патрулирование вдоль дорог в районах Махмудии и Снунехи, которые ведут в город Синджар, с целью определения наиболее удачного направления наземной войсковой операции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на прошлой неделе пригрозил на фоне продолжающихся авиаударов его страны на севере Ирака по базам РПК новой операцией турецкой армии в соседней арабской республике. На этот раз из Анкары указали на подготовку к вторжению в регион Синджар в провинции Найнава на северо-западе Ирака. При этом Эрдоган указал на готовность Анкары к совместным действиям как с центральным правительством в Багдаде, так и с властями курдской региональной автономии в Эрбиле.

Как сообщало ИА Newstes, министр обороны Турции Хулуси Акар и сопровождающая его делегация прибыли 19 января в Эрбиль для проведения переговоров с официальными лицами региональной автономии в составе Ирака. До этого турецкие военные посетили Багдад. Хулуси Акара и начальника Генштаба ВС Турции Яшара Гюлера в аэропорту Эрбиля приветствовали министр «пешмерга» (военизированные формирования Иракского Курдистана) Шориш Исмаил и ряд других высокопоставленных правительственных чиновников региона. В иракской столице прошла встреча Акара и Гюлера с премьер-министром Мустафой аль-Каземи. Стороны обсудил военное сотрудничество между Ираком и Турцией. Глава правительства арабской республики подчеркнул, что «Ирак отвергает любую угрозу или террористическую деятельность, направленную против соседней Турции и исходящую с иракской земли». Аль-Каземи также заверил турецких собеседников в том, что иракские силы безопасности готовы бороться с региональными угрозами.

Повестка переговоров представителей высшего военного командования Турции в курдской автономии Ирака не была раскрыта. Как предположило ИА Newstes, речь могла идти о планах Анкары расширить зону проведения трансграничной операции на севере Ирака, для чего турецкие власти стремятся заручиться поддержкой одновременно и Багдада, и Эрбиля. Указанное заявление Эрдогана о Синджаре фактически подтвердило нашу версию.