Солнце в соединении с Юпитером 29 января 2021 года: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены

Вадим Карасев

29 января нас ожидает очередной союз двух планет. Это будет соединение Солнца и Юпитера — двух самых больших объектов Солнечной Системы. Астрологи называют этот день началом периода глобальных перемен.

Энергетика Юпитера противоположна солнечной, поэтому соединение этих двух объектов будет иметь для человечества положительные последствия. Особенно это коснется представителей пяти перечисленных ниже Знаков Зодиака. 29 числа нужно помнить о том, что сначала что-то происходит у нас в голове, и только после этого оно отражается на реальности.

Телец

Тельцов ждут перемены в психологическом плане. Юпитер и Солнце дадут людям данного Знака больше мотивации, уверенности в себе, вдохновения. Большие успехи могут ожидать людей творческих профессий, а также тех, кто проводит много времени за рулем. Юпитер поможет изменить мнение окружающих относительно Тельцов. Это будет время, когда друзья и знакомые смогут иначе взглянуть на проблемные ситуации из прошлого, простить Тельцов за проступки и ошибки.

Рак

Для Раков Юпитер является одним из главных покровителей. Это значит, что 29 января в жизни представителей этого Знака произойдет нечто очень важное и судьбоносное. Изменения могут быть незаметными или вялотекущими, но со временем Раки поймут, что их жизнь уже течет по новому пути, о котором они могли только мечтать в недавнем прошлом. Конечно, оставит свой след и Солнце, ведь оно оказывает мощнейшее воздействие на настроение людей. Раки почувствуют спокойствие и мощный прилив энергии.

Лев

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что Львов ожидают счастливые перемены в сфере любви. В конце января и в начале февраля Солнце и Юпитер помогут Львам вывести отношения со второй половинкой на новый уровень, недосягаемый ранее. Делать что-то конкретное для этого не придется. Нужно лишь быть искренними и открытыми с близким человеком, с родственниками и друзьями. Это даст понять окружающим, что Львам можно доверять.

Скорпион

Данный аспект Солнца и Юпитера существенно увеличит интеллектуальные возможности Скорпионов. Им будет по плечу справиться с любой задачей в самый короткий срок. Также соединение этих двух объектов поможет Скорпионам побороть стереотипное мышление. Получается, что аспект Солнца и Юпитера не приведет напрямую к благоприятным переменам в жизни, но создаст для этого идеальные условия. Скорпионам придется «взять быка за рога» и перестать сомневаться на свой счет.

Водолей

Солнце и Юпитер встретятся в Знаке Водолея, что для людей, рожденных под такими звездами, будет подарком судьбы. 29 января и в последующие три-четыре дня Водолеям будет улыбаться удача в самых важных для них сферах жизни. Можно совершать дорогостоящие покупки — приобретать различную бытовую технику, электронику, автомобили. Также соединение Солнца и Юпитера обострит интуицию представителей данного Знака, что тоже поможет им в достижении целей.