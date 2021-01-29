Страх и ненависть Майкла Макфола: «Голову уж нам точно не напечет»

Влада Некрасова

Президент Джозеф Байден въехал в Белый дом. Старая внешнеполитическая команда президента Обамы и госсекретаря Клинтон целит вернуться на поле. На следующий день после инаугурации нового президента через Foreign Affairs «протекла» внешнеполитическая экспертиза бывшего посла в РФ Майкла Макфола, озаглавленная этим американском изданием: «Как сдержать путинскую Россию».

В период с 2009 по 2011 годы Макфол был специальным помощником Обамы по вопросам национальной безопасности, а в 2012—2014 году — послом США в России. Утверждают, что именно Макфол был тем самым внешнеполитическим советником у Обамы, который придумал «политику перезагрузки» с Россией. Теперь, следуя логике американских хлестких, но лаконичных послевоенных стратагем, следует сказать, сделав озадаченную мину: «Well, опять Макфол, от перезагрузки к сдерживанию?».

Макфол не придумал ничего лучшего, как найти старую и проверенную годами стратегию сдерживания. История, сделав большой круг с разворотом в голове Макфола, вернулась от Трампа к Трумену. И Путин — это Сталин сегодня. А товарищ Си — Мао нашей эпохи. Ну, а сам Макфол при этом становится тенью великого Джорджа Кеннана (1904−2005), придумавшего стратегию сдерживания. В этой связи Макфол и вспоминает Кеннана в рассматриваемой статье: «То, что Джордж Кеннан рекомендовал почти 75 лет назад, так же актуально и сегодня».

Отличие, указывает Макфол, вот такое: сейчас не «холодная война», а «горячий мир», в общем — «горячее мороженое» эпохи.

Теперь перейдем к рассмотрению «экспертизы» Макфола. Как сдержать путинскую Россию? Ответ у Макфола прост: надо «сдержать» Путина, потому что сама по себе Россия — она ведь хорошая. И народ в ней прекрасный. Мы специально посчитали: «Путин» и производные от его имени определения, вроде «путинский», используются у Макфола 54 раза.

По Макфолу:

— Путин имеет привычку к агрессивному поведению;

— Путин постоянно действует агрессивно;

— Путин не обладает той властью, которой обладали его советские предшественники;

— Путин обладает значительной идеологической властью;

— Помимо власти у Путина есть цель;

— Путин начал свою политическую карьеру как оппортунист;

— Путин не является транзакционным (?) лидером;

— Путин является лидером с гораздо более ревизионистскими взглядами;

— Путин демонстративно пытается себя позиционировать;

— Путин не столь демагогичен, как другие популисты;

— Путин больше не желает сотрудничать с Западом;

— Путин может ожидать усиления критики;

— Путин не прекратит свои атаки;

— Путин заявил, что либерализм устарел;

— Путин закрыл «Корпус мира»;

— Путин пытался убить бывшего агента российской разведки;

— Путин — старый человек;

— Президент США [Байден] не будет стремиться подружиться с Путиным.

Итак, Путин, Путин и еще раз Путин. Воду из крана тоже выпил Путин. «Политика сдерживания», по Макфолу, это персональная политика «сдерживания Путина». Путин «очень плохой и агрессивный», а Россия и русский народ — «хорошие», — такая в целом немудреная картинка сложилась в мировоззрении американца Макфола. «Крым аннексировали не русские, а Путин». «Не русские вмешивались в выборы в США в 2016 году, это сделал Путин». Это все Путин виноват. Путин. Путин. Один он. Поэтому «необходимо провести грань между Россией и русскими — между Путиным и русским народом».

Поэтому Макфол против русофобии. Он предлагает вновь открыть закрытые было при Обаме консульства во Владивостоке и Екатеринбурге и широко раздавать российским гражданам американские визы. «Новая администрация должна облегчить россиянам обучение и поездки в США и убедить европейских союзников сделать то же самое». «Чем больше будет выдаваться американских виз, тем лучше». Это чтобы россияне приезжали в США, и американцы убеждались, что это не какие-то опасные заморские «зверушки».

И так пребывающая в США русофобия станет исчезать. Ведь «не все русские студенты, обучающиеся в США, являются шпионами. Подавляющее большинство из них таковыми не являются». Но какие-то являются… «Не все русские, работающие в США, пытаются украсть интеллектуальную собственность США». Но какие-то пытаются… «Обращаясь непосредственно к русскому народу, администрация Байдена сможет начать закладывать основы» улучшения отношений с Россией. Мягкая сила опять впереди всего.

Макфол предлагает новую (а может быть и старую, похоже он сам не знает) «всеобъемлющую стратегию в отношении России». Сдерживание путинской России будет продолжаться длительный период времени, хотя, заметим, как полагает Макфол, Путин — это «старый человек». Поэтому многие лета Путину, чтобы стратегия Макфола выполнялась.

«Сдерживание», по Макфолу, означает «правильное соотношение» сдерживания «с взаимодействием в узких сферах общих интересов». Так что взаимодействие с Москвой будет… И Макфол предлагает широкий спектр переговоров.

Здесь вам и СНВ-3 с продлением на пять лет, а после с поиском широкой переговорной площадки по ограничению ядерного оружия с КНР и, возможно, Великобританией и Францией. В любом случае «ненужной гонки вооружений между Россией и США не будет». А вы ее так боялись…

Макфол предлагает расширить площадки переговоров с Россией на нестратегическое ядерное оружие, гиперзвуковое оружие, новые системы доставки и космическое оружие, а также попытаться достичь соглашения по кибербезопасности. Наши профессиональные переговорщики из МИДа и эксперты по разоружению, вроде Арбатова-младшего, будут очень довольны. Они умеют вести переговоры годами на счет командировочных в какой-нибудь там приятной Вене.

Макфол также предлагает:

«США должны также пытаться взаимодействовать с Россией в решении небольшого числа общих международных проблем, например, таких как пандемия, изменение климата и нераспространение ядерного оружия, в рамках международных институтов».

О взаимодействии мы сказали. Теперь собственно о сдерживании. Макфол собирается «сдерживать Путина» во всем мире — и в США, и за рубежом. Посмотрите в свою розетку, вы там найдете Путина. Это раньше при «старом сдерживании» в США охотились на тамошних коммунистов. Теперь при «новом» — на русских хакеров и ботов. Уж сколько приняли мер по кибербезопасности в США — и не сосчитать, сколько создали служб, сколько написали стратегий — но Макфол предлагает строить киберзащиту дальше и дальше, и даже пойти на некий пакт с «русскими», куда хакерам можно ходить, а куда ну никак нельзя.

Еще Макфол предлагает разобраться с российским влиянием в информационном пространстве США. «Разработать более четкие правила и нормы, требующие от России большей прозрачности в ее деятельности по оказанию влияния на общественное мнение США по всем каналам». Но здесь долг платежом будет красен. Ведь в ответ только дальше прижмут «Радио Свободу» и прочие российские СМИ с американским финансированием.

В экономической сфере Макфол предлагает ограничить проникновение российского капитала за рубежи РФ через «ужесточение требований к прозрачности финансовой деятельности России на территории США, а также в европейских и азиатских странах». Макфол предлагает прекратить теневые российские инвестиции в американские компании и недвижимость. «Рассекретить больше информации об активах и деятельности Путина и людей из его ближнего круга» и сотрудничать с европейскими союзниками, и особенно с Великобританией, в сфере противодействия отмыванию российских денег. Но пойдут ли на это западные финансовые акторы? Ведь утечка капитала из России — это их «хлеб» и еще «масло» на него.

Разумеется, Макфол предлагает «заблокировать российские экономические проекты, реализуемые на Западе с явно геополитическими целями, такие как строительство газопровода «Северный поток-2». Но как будет жить и процветать Германия без дешевого российского газа? — разумеется Макфол на это не отвечает.

Политику сдерживания Макфол дополняет «политикой устрашения», при этом предупреждая: не бойтесь, большой войны все равно не будет. Ведь я/мы совсем неагрессивные. Политика устрашения у Макфола предполагает обозначение военной угрозы. Это чтобы «русские» не напали на Европу. Здесь дальше Макфол начинает путаться и врать в пересказе известной формулы 30×30×30, когда утверждает, что НАТО способна в течение 30 дней перебросить в восточные государства-члены к границам России около 300 тысяч военнослужащих, 30 боевых кораблей ВМС и 30 авиаэскадрилий. Но 30 — это не 300 тыс, а 30 батальонных групп — т. е. примерно 25−30 тыс. Задача мобильности НАТО на Восток все еще не решена. По-прежнему «Мост слишком далеко».

То ли в «сдерживании», то ли в «устрашении» при «горячем мире» у Макфола самый важный «театр боевых действий» — это Украина. Но создание «безопасной, процветающей и демократической Украины» у Макфола идет с оговоркой «даже если часть страны останется под российской оккупацией». Т. е. за Крым и Донбасс можно будет особо не беспокоиться. США как бы не собираются гибридно воевать за них.

Разумеется, нужно увеличить «военную, политическую и экономическую поддержку США Украине», но здесь Макфол признает, что «реформы» там «застопорились». В чтении смыслов у Макфола это означает, что дела на Украине идут совсем неважно. Здесь Макфол вдруг замечает, что в последние годы при Трампе на Украине «политическое влияние конгломератов крупного бизнеса росло». Под «конгломератами» Макфол, разумеется, числит местных олигархов, которым американцы со своими ТНК примеряют зачистку. Коломойскому, Ахметову, Фирташу (кто там еще) надо приготовиться к ситуации «на выход с вещами».

Макфол советует администрации Байдена сохранить, если не ужесточить, существующий режим экономических санкций против России. И дальше повторяет еще раз: «как минимум сохранить действующие сегодня санкции, поскольку в Европе растет усталость». Так что, по Макфолу, Москве не следует бояться и новых санкций.

В результате получается у Макфола то ли перезагрузка со сдерживанием, то ли сдерживание с перезагрузкой.

Ну, и в финале помянем, что «должен» Байден Макфолу:

— Байден должен встретиться со Светланой Тихановской, чтобы «показать» Лукашенко;

— Байден должен поощрить Литву, назначив в нее послом высокопоставленного американского чиновника «с опытом продвижения прав человека»;

— Байден должен ввести санкции в отношении отравителей Навального;

— Байден должен ввести санкции против «тех, кто продолжает издеваться над мирными демонстрантами в Белоруссии»;

— Байден должен ввести санкции в отношение экономических игроков, которые поддерживают преступные действия и извлекают из них выгоду;

— Байден должен предпринять неожиданный шаг и ввести санкции против тех, кто обладает реальной властью;

— А еще Байден должен «привести в соответствие ценности США и стратегические коммуникации».

Получается много чего должен Байден Макфолу… по крупному и по мелочам. Вот только Макфол совсем забывает, что Байден ведь совсем старенький. Путин в сравнении с ним — «молодой старик». Ведь на деле стратегия Макфола в его задумке — это принципиальная на ценностных основах «недружба» двух стариков в «горячем мире» 2021−2024/25 годов. Но при этом своей стратегией Макфол обещает, что холодной войны не будет, но не будет и горячей. Поэтому голову уж нам точно не напечет в обещанную Макфолом жару, а вот для Байдена угроза внезапного обморока в капризную политическую погоду сохраняется.