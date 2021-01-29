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Студенты ОмГПУ получили награды за волонтерскую деятельность

Студенты ОмГПУ получили награды за волонтерскую деятельность

Студенты Омского государственного педагогического университета получили награды за волонтерскую деятельность, сообщает пресс-служба вуза.

Работу волонтеров университета отметил Фонд развития Омской области имени С.И. Манякина. «Обществу нужны не только волонтеры-медики, но и волонтеры-учителя. Наши студенты активно участвуют в проекте «Профстажировка», оказывая педагогическую помощь подрастающему поколению. Также наши студенты отвечают на вопросы населения, работая операторами единой горячей линии по вопросам коронавируса», – отметил директор студенческого центра ОмГПУ Владимир Белоусов.

Благодарственными письмами фонда и депутата Законодательного Собрания Омской области Степана Бонковского награждены десять студентов: Наталья Токарева, Юлия Афонькова, Мария Богданова, Валерия Володина, Олеся Кабанова, Ксения Клопова, Божена Колачевская, Дарья Макуха, Анастасия Новгородцева и Алена Фрик.

Также Областная детская клиническая больница направила в адрес ректора ОмГПУ и студентов благодарственное письмо за оказанную помощь в организации в 2020 году социальных проектов «Здоровье – это здорово» и «Давайте раскрасим этот мир!».
 

# Общество
По материалам: edu.ru
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