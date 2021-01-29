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Турецкий суд отложил заседание по делу об убийстве российского посла

Турецкий суд отложил заседание по делу об убийстве российского посла

Суд Анкары по особо тяжким преступлениям постановил сегодня, 29 января, назначить следующее слушание по делу об убийстве бывшего посла России в Турции Андрея Карлова на 19 февраля 2021 года, сообщает государственное информагентство Anadolu.

Первое заседание прошло в турецкой столице 8 января 2019 года. Прокуратура Анкары в ноябре 2018 года направила в суд обвинительное заключение. По этому делу проходят 28 обвиняемых, среди которых числится глава «террористической сети» FETÖ исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который с 1999 года постоянно проживает в США и обвиняется турецкими властями в причастности к организации попытки госпереворота в июле 2016 года.

В числе предъявленных турецкой прокуратурой фигурантам дела обвинений — нарушение конституционного порядка, членство в вооружённой террористической группировке, преднамеренное убийство с террористическими целями.

Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на фотовыставке «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника». По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции 22-летний Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности на месте преступления.

Андрею Карлову посмертно было присвоено звание Героя России.

По версии следствия, убийство российского дипломата одной из главных целей преследовало подрыв отношений между Анкарой и Москвой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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