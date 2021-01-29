Украинцев хотят сажать на 5 лет за сокрытие российского гражданства

Вадим Карасев

В Верховную раду Украины внесен законопроект об уголовной ответственности за сокрытие российского гражданства, передает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты от президентской фракции "Слуга народа" Олег Дунда, Александр Аликсийчук и Дмитрий Микиша. Они предлагают наказывать граждан Украины за несообщение в установленном законодательством порядке о получении или наличии российского паспорта лишением свободы от 2 до 5 лет.

"Уголовный кодекс Украины <…> дополнить новой статьей 114-2 следующего содержания: "Статья 114-2. Несообщение гражданином Украины о наличии гражданства (подданства) государства-агрессора", - говорится в тексте документа.

Те же депутаты внесли еще один законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение сроков подачи декларации о получении, наличии или прекращении иностранного гражданства или подданства или подачу заведомо неправдивой декларации. За такое нарушение предлагается штрафовать украинцев на 340-510 тысяч гривен ($12-18 тысяч).

Действующая конституция запрещает украинцам иметь гражданство другой страны. При этом президент Владимир Зеленский ранее поручил главе МИД разработать механизм предоставления гражданства Украины представителям диаспоры за рубежом.



