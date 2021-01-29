Умер Василий Лановой

Вадим Карасев

Советский и российский актер Василий Лановой ушел из жизни. Ему было 87 лет. Информацию подтвердила супруга актера Ирина Купченко:

Василий Семенович скончался,

– сообщила актриса ТАСС.

2 января стало известно, что у Василия Ланового и Ирины Купченко обнаружен коронавирус. Актер чувствовал себя нормально, но из-за преклонного возраста его решили госпитализировать. Уже в больнице состояние Ланового стало ухудшаться, и вскоре его перевели в реанимацию и подключили к аппарату искуственной вентиляции легких. Врачи оценивали его состояние как крайнее тяжелое. Телеграм-каналы сообщали, что Лановой пережил клиническую смерть.

Василий Лановой родился в 1934 году в Москве в простой рабочей семье. Когда началась Великая Отечественная война, Василий Лановой вместе с младшей сестрой гостил у своей бабушки в селе Стримба Одесской области, которое вскоре было оккупировано фашистами. На несколько лет Лановой и его сестра оказались разлучены со своими родителями, которые остались в Москве и работали на химическом заводе (в результате из-за тяжелой работы — а они разливали противотанковую жидкость и "коктейли Молотова" — их здоровье сильно пошатнулось и они получили инвалидность). Война сильно повлияла на актера. Так, после того как немецкий солдат выстрелил из автомата над головой восьмилетнего мальчика, Василий стал заикаться.

В возрасте 13 лет он стал посещать театральную студию при Дворце культуры ЗИЛа, где учился сценическому мастерству. В 1953 году Лановой стал студентом факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, однако через полгода бросил учебу и поступил в Театральное училище имени Б. Щукина. В 1957 году он стал актером Государственного театра имени Е. Вахтангова, где служил до самой смерти. Последние спектакли с его участием — "Посвящение Еве", "Последние луны" и "Пристань".





Василий Лановой в фильме "Аттестат зрелости"

Кинокарьера Ланового началась еще в студенческие годы. В 1954 году он дебютировал как актер в фильме "Аттестат зрелости". Самые же известные фильмы с его участием — "Офицеры", "Алые паруса", "Война и мир" и "Семнадцать мгновений весны".





Василий Лановой в фильме "Семнадцать мгновений весны"Василий Лановой в фильме "Офицеры"

Василию Лановому было присуждено огромное число званий и наград. Среди них — "Народный артист СССР", "Народный артист РСФСР", "Заслуженный артист РСФСР", орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней, орден Александра Невского и многие другие.

NEWSTES.RU соболезнует родным и близким Василия Ланового.