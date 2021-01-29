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В 2020 году россияне взяли у МФО почти 19 млн займов

В 2020 году россияне взяли у МФО почти 19 млн займов

Российские микрофинансовые организации (МФО) в декабре 2020 года выдали на 16,6% больше займов «до зарплаты» (до 30 тысяч рублей), чем годом ранее, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в 2020 году было выдано 18,78 млн таких займов, что на 0,9% меньше, чем в 2019 году.

«После сокращения весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями, в дальнейшем выдача займов „до зарплаты“ полностью восстановилась. В целом, начиная с мая, процесс восстановления рынка микрозаймов шел постепенно, но достаточно уверенными темпами. При этом осенью число выданных микрозаймов росло темпами, значительно превышающими аналогичные прошлогодние показатели», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

В 2020 году наибольшее число займов «до зарплаты» было выдано в Москве (901 тысяча), Московской области (801,2 тысячи) и Краснодарском крае (692,6 тысячи).

Самую серьезную динамику роста числа выданных займов среди 30 регионов-лидеров по объемам данного вида розничного кредитования продемонстрировали Московская область (+14,7%), Москва (+12,8%) и Приморский край (+11,7%).

# Россия
По материалам: eadaily.com

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