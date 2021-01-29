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В «Артеке» стартовала смена «На пороге научных открытий»

В «Артеке» стартовала смена «На пороге научных открытий»

29 января в «Артеке» стартовала вторая смена 2021 года – «На пороге научных открытий». Ребят ждут фестиваль науки, мастер-классы и встречи с учёными, конференция «Этот удивительный мир» и много других интересных тематических мероприятий.

Международный детский центр принимает ребят из регионов, в которых на сегодняшний день отмечается благополучная эпидемиологическая ситуация.

В «Артеке» созданы все условия по обеспечению безопасного пребывания детей. Сотрудники центра делают тест ПЦР и принимают участие в вакцинации, организованной в приоритетном порядке для специалистов образовательных организаций. 

«Безопасность детей всегда была и остаётся одним из главных приоритетов «Артека». Комплекс реализуемых мероприятий предусматривает реагирование на любые возможные угрозы. Защита ребят от новой инфекции, вне всякого сомнения, является сегодня нашей важнейшей задачей, которую мы решаем, используя как собственный опыт, так и рекомендации Роспотребнадзора и Минздрава России, с которыми всегда работаем в тесном взаимодействии», – отметил директор «Артека» Константин Федоренко.

В конце марта 2020 года в связи с неблагоприятной эпидемической обстановкой в стране и мире, а также в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 центр прекратил приём детей. В июле смены были возобновлены, но попасть на них могли только дети из Крыма и Севастополя. Продолжительность смен была сокращена до 14 дней, а проектная мощность каждого лагеря – до 50%. Ребята из других регионов могли приехать в лагерь только во время коротких мероприятий, таких как финал конкурса «Большая перемена», который проходил в начале ноября.

# Общество
По материалам: edu.ru
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