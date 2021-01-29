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В Dota 2 появилась система под названием «Патруль»

В Dota 2 появилась система под названием «Патруль»
Valve объявила, что в Dota 2 появился «Патруль». Система позволяет «достойным членам сообщества проверять, справедливы ли жалобы на недопустимые действия во время игры».

Если игрок согласится рассмотреть дело, ему предоставят доступ к записи, где будут отмечены фрагменты с возможными нарушениями. После просмотра игрок решает, достаточно ли доказательств и виновен ли обвиняемый.

При этом оцениваться будет и точность пользователей. За неверно вынесенные вердикты рейтинг надёжности снижается, а после определённой отметки доступ к «Патрулю» можно потерять окончательно.
Надёжных игроков будут приглашать на рассмотрение дел в течение следующей недели.

Теперь отправить жалобу на игрока «Патрулю» можно в таблице счёта во время игры либо выбрав игрока и нажав на флажок рядом с портретом его героя. Отметка во время игры укажет «Патрулю», когда происходили недопустимые действия, поэтому число жалоб на одного игрока не ограничено.

Кроме того, теперь жалобы «Патрулю» отделены от жалоб на оскорбления. Провинившимся игрокам больше не запрещают пользоваться голосовым или текстовым чатом, но в начале игры их будут автоматически заглушать.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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