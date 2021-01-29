В Крыму проходит образовательная программа для педагогов – наставников победителей конкурса «Большая перемена»

Анастасия Иванова

В Крыму стартовала образовательная программа для педагогов – наставников победителей Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России.

29 января с наставниками встретился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. В рамках встречи обсуждались вопросы воспитания и образования школьников, а также участие наставников в конкурсе «Большая перемена».

Сергей Кравцов отметил, что в Крыму собрались наставники победителей «Большой перемены» – учителя и родители ребят, которых сами дети позвали на конкурс.

«Педагоги-наставники подготовили очень много интересных предложений о будущем развитии конкурса и своём участии в нём. Очень важно, что ребята, которые победили в финале, действительно увлечены, они реализовали свои проекты в самых разных направлениях. Это школьники, которые хотят жить в нашей стране, помогать своим сверстникам, они идут вперед и помнят о своих наставниках. Я уверен, что, когда они станут взрослыми, окончат вузы и пойдут работать по выбранной профессии, они всегда будут помнить о своих наставниках», – сказал Министр просвещения России.

«Одна из национальных целей – чтобы каждый школьник мог самореализоваться, проявить свои таланты. Любой школьник, любой ребенок талантлив, главное – найти эти таланты, раскрыть их, в том числе в рамках конкурса «Большая перемена», – подчеркнул Сергей Кравцов.

Образовательная программа организована при поддержке партнёров конкурса «Большая перемена» – Сбербанка, ГК «Росатом» и ОАО «Российские железные дороги». Программа пройдёт в два образовательных потока, в ней примут участие 420 педагогов, подготовивших победителей первого сезона «Большой перемены».

Участники первой смены программы уже посетили МДЦ «Артек», а также мотивационную встречу с олимпийской чемпионкой по прыжкам в длину, многократной чемпионкой мира, Европы и России, заслуженным мастером спорта России вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики Татьяной Лебедевой.

Также состоялась встреча педагогов с директором Центра непрерывного развития инженерных компетенций АНО «Корпоративная Академия Росатома» Екатериной Лукьяновой и менеджером проектов Центра по работе с молодёжью АНО «Корпоративная Академия Росатома» Алёной Ковалёвой.

В рамках клуба «Больших перемен» прошла дискуссия о будущем школы с участием финалистов «Большой перемены», планирующих поступление в педагогические вузы. Спикером встречи выступили председатель комиссии Государственного совета Российской Федерации по направлению «Образование», Губернатор Кировской области Игорь Васильев, а также победители конкурса «Большая перемена» Анастасия Котлярова, Арина Мельникова, Анастасия Шевченко и Александра Кравченко.

«Я благодарен организаторам за возможность обсудить актуальные вопросы системы образования с непосредственными участниками образовательного процесса – педагогами со всей страны. На ближайшее десятилетие мы ставим перед собой цель – сделать российскую школу одной из лучших в мире, и это наша общая задача. Поэтому нам важен взгляд учителей на то, какой должна быть современная школа. Как руководитель рабочей группы по подготовке заседания Госсовета, я признателен за все предложения и идеи, которые были высказаны сегодня и которые мы в дальнейшем сможем использовать в своей работе», – обратился к участникам программы Игорь Васильев.

В рамках образовательной программы педагогов-наставников ожидают экспертные сессии, профессиональные дискуссии, а также разговор о будущем конкурса и роли учителей в развитии сообщества «Большая перемена».

Конкурс «Большая перемена» — проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». В первом сезоне конкурса приняли участие более 1 миллиона школьников из всех регионов страны. Цель конкурса – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны.

С 31 октября по 5 ноября в МДЦ «Артек» состоялся финал первого сезона «Большой перемены». Победителями конкурса стали 600 старшеклассников: 300 учеников 9–10-х классов и 300 одиннадцатиклассников. Учащиеся 11-х классов получили по 1 миллиону рублей, эти средства они смогут направить на оплату обучения. Кроме того, у них появится возможность добавить 5 баллов к портфолио достижений для поступления в вуз.

Учащиеся 9–10-х классов получили по 200 тысяч рублей. Все финалисты конкурса (1200 человек) получат путёвки в МДЦ «Артек».

20 лучших школ получили финансовую поддержку (по 2 миллиона рублей) для создания образовательных возможностей и технического оснащения. А педагоги, подготовившие победителей, получили по 150 тысяч рублей от партнёров конкурса.

Конкурс будет проходить ежегодно, новый сезон «Большой перемены» стартует 28 марта 2021 года, в День больших перемен.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей», Министерство просвещения Российской Федерации, Российское движение школьников и ФГБУ «Роспатриотцентр».

Партнёры «Большой перемены» – Сбербанк, Mail.ru Group.