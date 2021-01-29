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В Москве назвали имена победителей проекта для школьников «Я – предприниматель»

В Москве назвали имена победителей проекта для школьников «Я – предприниматель»

В Москве назвали имена победителей проекта для школьников «Я – предприниматель», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Проект организован ТемоЦентром. В этот раз этапы обучающей командной программы для ребят в возрасте 14–18 лет проходили в дистанционном формате.

По итогам программы первое место заняла команда Московского техникума креативных индустрий им Л.Б. Красина с проектом «Санитарные органайзеры МоПС». На втором месте оказалась команда Школы имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышева и ее концепция «Business. for. teens». Третье место досталось учащимся школы № 2006, которые представили бизнес-инициативу «Улыбка на масках».

# Общество
По материалам: edu.ru

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