В Москве назвали имена победителей проекта для школьников «Я – предприниматель»

Влада Некрасова

В Москве назвали имена победителей проекта для школьников «Я – предприниматель», сообщает пресс-служба Департамента образования и науки города Москвы.

Проект организован ТемоЦентром. В этот раз этапы обучающей командной программы для ребят в возрасте 14–18 лет проходили в дистанционном формате.

По итогам программы первое место заняла команда Московского техникума креативных индустрий им Л.Б. Красина с проектом «Санитарные органайзеры МоПС». На втором месте оказалась команда Школы имени Героя Российской Федерации Е.Н. Чернышева и ее концепция «Business. for. teens». Третье место досталось учащимся школы № 2006, которые представили бизнес-инициативу «Улыбка на масках».