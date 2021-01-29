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В Нижегородской области появилась Ассоциация классных руководителей

В Нижегородской области появилась Ассоциация классных руководителей

В Нижегородской области начала свою работу Ассоциация классных руководителей, созданная Мининским педагогическим университетом совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области и Нижегородским институтом развития образования. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Задача ассоциации – оказывать помощь в подготовке будущих педагогов к реализации воспитательных программ в школе. 

В члены правления выбраны 52 представителя образовательных организаций из 52 муниципалитетов Нижегородской области, 8 педагогов из 8 районов Нижнего Новгорода.

«Ассоциация гармонично объединит академический сектор, педагогов-практиков, управленцев в сфере образования в новое профессиональное сообщество с инновационной структурой взаимодействия,  обеспечивающей поддержку и развитие института классного руководства на региональном уровне в интересах реализации национального проекта «Образование» и внедрения примерных программ воспитания», – уточняется в информационном релизе.

# Общество
По материалам: edu.ru

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