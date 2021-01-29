В Петербурге улучшается ситуация с Covid-19: события ночи 29 января

Влада Некрасова

Своевременные ограничительные меры по коронавирусу и ответственное отношение жителей Санкт-Петербурга к ним способствовали снижению заболеваемости, сообщил губернатор города Александр Беглов. «Прежде всего ответственное поведение горожан. Все-таки большинство горожан у нас дисциплинированные. Я бы хотел сказать им слова благодарности. Но и второй момент — это ограничительные меры. Они позволяют прервать цепочки (распространения коронавируса). Все вместе дает соответствующие результаты. Но естественно и профилактика. Это система, которая начала работать», — сказал он.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов направил письмо президенту России Владимиру Путину с предложением установить в сфере общественного питания специальный налоговый режим «УСН-общепит», а также снизить с 20% до 10% или полностью обнулить НДС для отрасли. «Для общепита может быть создан специальный налоговый режим на основе упрощенной системы налогообложения, так называемый „УСН-общепит“ с прогрессивной шкалой. Для предприятий с годовой выручкой до 800 млн рублей предлагается сохранить действующие налоговые ставки в 6% и 15% (по базам „доходы“ и „доходы минус расходы“ соответственно), для предприятий с выручкой от 800 млн рублей до 2 млрд рублей — установить ставки в 8% и 20% соответственно, с увеличением допустимого количества сотрудников», — отмечается в письме.

Президент Украины Владимир Зеленский привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России. Соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента. Из документа следует, что 28 января 2021 года СНБО принял решение «О внесении изменений в решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 декабря 2020 года, введенного в действие указом президента Украины от 14 декабря 2020 № 564−27т». Зеленский своим указом привел эти изменения в действие. Контролировать исполнение решения СНБО поручено главе этого ведомства — Алексею Данилову.

Государственное бюро расследований Украины подозревает экс-президента Виктора Януковича в госизмене из-за «харьковских соглашений», подписанных с Россией в 2010 году, в результате которых Украина получила скидку на газ в обмен на продление размещения российской военной базы в Крыму до 2025 года, сообщает пресс-служба офиса генпрокурора страны. Это уже не первое дело о госизмене, касающееся Януковича. Он уже осужден по делу о госизмене, но заочно. Минувшим летом ГБР заявляло о новых подозрениях в госизмене в его адрес и в адрес двух бывших министров обороны Дмитрия Саламатина и Павла Лебедева — они с 2012 по 2014 годы якобы целенаправленно подрывали обороноспособность Украины. «Следователями ГБР по согласованию с прокурорами офиса генерального прокурора сообщено о подозрении бывшему президенту Украины в государственной измене», — сообщается на сайте.

Новое руководство Пентагона намерено дать свою оценку решению предыдущей администрации США о выводе значительной части американских военнослужащих из Германии. Об этом 28 января сообщил журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби. По его словам, 27 января состоялся разговор между новым министром обороны США Ллойдом Остином и его германской коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр, в ходе которого поднимался этот вопрос. «Остин дал ясно понять, что хочет взглянуть глобально на размещение военнослужащих. Мы будем смотреть на Европейский регион и еще раз оценим вывод войск из ФРГ с точки зрения ВС США и нашей стратегии в этом регионе», — сказал Кирби.