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В подмосковной Истре 4 февраля состоится четвертый областной Кадетский бал

В подмосковной Истре 4 февраля состоится четвертый областной Кадетский бал

В подмосковной Истре 4 февраля состоится четвертый областной Кадетский бал, сообщает пресс-служба Министерства культуры Московской области.

В мероприятии примут участие около 300 человек – обучающиеся Первого Рузского казачьего кадетского корпуса имени Героя Советского Союза Л.М. Доватора, кадетских, казачьих кадетских корпусов и классов, учащиеся общеобразовательных школ, представители военно-патриотических клубов, участницы хореографических коллективов.

Кадетский бал проводится при поддержке Министерства культуры Московской области, Администрации городского округа Истра, управления образования Администрации Рузского городского округа, Отдельного казачьего общества Московской области Центрального казачьего войска, Рузского благочиния Московской епархии.

Целями мероприятия являются сохранение и приумножение лучших традиций кадетского движения России в новых условиях, развитие у молодежи интереса и уважения к культурному и историческому прошлому страны, популяризация кадетского движения в молодежной среде, привлечение к нему внимания общественности и социальных партнеров.

# Общество
По материалам: edu.ru
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