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В России могут отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду

В России могут отменить штраф за нарушения ПДД в непогоду

Данные комплексов фотовидеофиксации могут стать основанием для отмены штрафов на нарушение ПДД в непогоду, заявили в пресс-центре Министерства внутренних дел. Об этом сообщает в пятницу ТАСС.

Как заявили в МВД, доказательствами по делу об административном правонарушении являются в том числе показания специальных техсредств, на основании которых устанавливается наличие или отсутствие события такого нарушения.

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К специальным техсредствам относятся, например, стационарные, передвижные и мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Таким образом, сотрудники ГИБДД могут отменить штраф по изображению с данных комплексов, если водитель нарушил правила в условиях непогоды. К примеру, ему не была видна разметка из-за снегопада.

В 2019 году Министерство транспорта разработало рекомендации по использованию комплексов фотовидеофиксакции. В них ,в частности, говорится, что в плохую погоду устройства не должны фиксировать нарушения.  Позже Госавтоинспекция дала своим подразделениям указания, что при плохих погодных условиях администрирование нарушений с автоматических камер не должно производиться. Однако если автомобилист в такой ситуации всё же получил штраф, то его можно обжаловать.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций прорабатывают возможность дублирования водительских документов в электронном виде, но пока автомобилистам нужно иметь при себе все документы в соответствии с ПДД.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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