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В России прошли первые испытания отечественного двигателя для легких вертолетов

В России прошли первые испытания отечественного двигателя для легких вертолетов

Объединенной двигателестроительной корпорацией (ОДК, входит в "Ростех") были впервые проведены испытания российского двигателя ВК-650В для легких вертолетов. Он запустился с первого раза и полностью оправдал ожидания экспертов, сообщил индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков.

"Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро. Результатом станет первый в России серийный двигатель для легких вертолетов, таких как "Ансат-У" и Ка-226Т", - уточнил он.

Силовая установка заработала на испытательном стенде "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге. К 2023 году на изделие планируется получить сертификат.

ВК-650В предназначен для легких вертолетов - он имеет мощность в 650 лошадиных сил. В его создании участвуют "ОДК-Климов", ВИАМ, ЦИАМ им. П.И. Баранова, УМПО, ПК "Салют", ММП им. В.В. Чернышева и ряд других предприятий. Разработка подходит для зарубежных моделей, а также для  "Ансат-У" и VRT-500. Примерно 12% комплектующих двигателя напечатано на 3D-принтере. 

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По материалам: uposters.ru
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