В Верховной Раде готовят создание нового силового органа

Лидия Мартынова

В Украине в скором времени может появиться Бюро экономической безопасности (БЭБ). Об этом рассказал нардеп из Слуги народа, глава правоохранительного комитета Рады Денис Монастырский.При этом Монастырский отметил, что видит угрозу правового вакуума в сфере финансовых расследований."Безусловно, будет определенное окно или пропасть, потому что даже если будет создано БЭБ, то будет необходимо время, чтобы нарастить мощности и перекрыть хотя бы основные направления расследований", - считает Монастырский.В то же время, глава профильного финансового комитета Рады Даниил Гетманцев (Слуга народа) отбрасывает опасения, что возникнет временной вакуум и случится "провисание" дел из-за создания нового органа и ликвидации старого."Этого времени достаточно, если есть желание и воля, чтобы создать новый орган и ликвидировать налоговую милицию", - сказал он РБК-Украина.Отмечается, что на данный момент, парламент вплотную приблизился к созданию Бюро экономической безопасности. Это ведомство должно заменить "морально устаревшую" налоговую милицию. Фактически БЭБ станет единственным правоохранительным органом по расследованию экономических преступлений в стране.