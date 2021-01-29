Варианты контрольной работы в 9-х классах будут составлены по спецификации КИМ ОГЭ

Анастасия Иванова

Рособрнадзор разъясняет особенности проведения контрольных работ для выпускников девятых классов. Такие работы будут проводиться в этом учебном году в связи с отменой ОГЭ по выбору.

«Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. Они будут проведены до начала основного периода ГИА-9 по рекомендованному Рособрнадзором расписанию в период с 17 мая по 21 мая 2021 года», – указано в информационном релизе.

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории (например, прием в профильный 10-й класс).

Варианты контрольной работы по соответствующему учебному предмету будут составляться по спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ 2021 года.

Региональные органы управления образованием вправе самостоятельно ограничить число выполняемых заданий и (или) изменить время выполнения контрольной работы.

Минимальные первичные баллы, соответствующие оценкам по пятибалльной шкале, будут установлены на основании рекомендаций Рособрнадзора.

Результаты контрольных работ будут внесены в региональные и федеральную информационные системы государственной итоговой аттестации.