Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Варианты контрольной работы в 9-х классах будут составлены по спецификации КИМ ОГЭ

Варианты контрольной работы в 9-х классах будут составлены по спецификации КИМ ОГЭ

Варианты контрольной работы в 9-х классах будут составлены по спецификации КИМ ОГЭ

Рособрнадзор разъясняет особенности проведения контрольных работ для выпускников девятых классов. Такие работы будут проводиться в этом учебном году в связи с отменой ОГЭ по выбору.

«Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский), обществознание, литература. Они будут проведены до начала основного периода ГИА-9 по рекомендованному Рособрнадзором расписанию в период с 17 мая по 21 мая 2021 года», – указано в информационном релизе.

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, выбирает участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей образовательной траектории (например, прием в профильный 10-й класс).

Варианты контрольной работы по соответствующему учебному предмету будут составляться по спецификации контрольных измерительных материалов ОГЭ 2021 года.

Региональные органы управления образованием вправе самостоятельно ограничить число выполняемых заданий и (или) изменить время выполнения контрольной работы.

Минимальные первичные баллы, соответствующие оценкам по пятибалльной шкале, будут установлены на основании рекомендаций Рособрнадзора.

Результаты контрольных работ будут внесены в региональные и федеральную информационные системы государственной итоговой аттестации.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Верховной Раде готовят создание нового силового органа
В Верховной Раде готовят создание нового силового органа
На формирование алмазов влияет электрическое поле
На формирование алмазов влияет электрическое поле
Зеленский объявил о выполнении предвыборных обещаний, «забыв» про Донбасс
Зеленский объявил о выполнении предвыборных обещаний, «забыв» про
Варианты контрольной работы в 9-х классах будут составлены по спецификации КИМ ОГЭ
Варианты контрольной работы в 9-х классах будут составлены по
Более 300 призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников Приморского края
Более 300 призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады
Рособрнадзор разъясняет порядок аттестации в 11-м классе
Рособрнадзор разъясняет порядок аттестации в 11-м классе
Солнце в соединении с Юпитером 29 января 2021 года: какие Знаки Зодиака ждут счастливые перемены
Солнце в соединении с Юпитером 29 января 2021 года: какие Знаки
Ева Мендес и Райан Гослинг спровоцировали слухи о помолвке во время прогулки с дочерьми в Лос-Анджелесе
Ева Мендес и Райан Гослинг спровоцировали слухи о помолвке во время
Выгоды ИП при переходе на самозанятость
Выгоды ИП при переходе на самозанятость
Станикзай: Россия не платила нам за войну с американцами
Станикзай: Россия не платила нам за войну с американцами
Ефремов сменил профессию
Ефремов сменил профессию
Украинцев хотят сажать на 5 лет за сокрытие российского гражданства
Украинцев хотят сажать на 5 лет за сокрытие российского гражданства

Топ на сегодня

Уличный стиль знаменитости: Белла Хадид в пестром полосатом костюме в Париже
Уличный стиль знаменитости: Белла Хадид в пестром полосатом костюме в
В Коми за три года появятся 43 «земских учителя»
В Коми за три года появятся 43 «земских учителя»
Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции
Украина поднялась в рейтинге восприятия коррупции
«Пузыря нет, но…»: ЦБ предупредил об ипотечных рисках
«Пузыря нет, но…»: ЦБ предупредил об ипотечных рисках
В Удмуртии стартовал конкурс «Театральная мозаика»
В Удмуртии стартовал конкурс «Театральная мозаика»

Еще по теме

Рособрнадзор разъясняет порядок аттестации в 11-м классе
Объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х классов в 2021 году
Проверочные работы пройдут в 11 классе по пяти неосновным предметам
Утверждено расписание ЕГЭ-2020