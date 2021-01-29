Ведомственной охране хотят сократить число охраняемых объектов

Влада Некрасова

В России предлагают уточнить сферу деятельности сотрудников ведомственной охраны. В частности, определить круг объектов, которые будут подлежать охране. Соответствующий законопроект депутаты планируют рассмотреть на одном из пленарных заседаний Госдумы в весеннюю сессию.

Согласно действующему законодательству, ведомственная охрана защищает объекты, являющиеся государственной собственностью или находящиеся в сфере ведения соответствующих федеральных государственных органов. Но столь широкая трактовка в отдельных случаях приводит к тому, что охрана защищала совсем не относящиеся к отдельным министерствам объекты.

Авторы законопроекта предлагают устранить эту коллизию и уточнить сферу деятельности ведомственной охраны. Согласно документу, она должна будет защищать объекты, принадлежащие на праве собственности или ином законном основании соответствующим федеральным государственным органам, федеральным органам исполнительной власти, имеющим право на создание ведомственной охраны, либо находящихся в их сфере деятельности.

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Таких ведомств по состоянию на декабрь 2020 года в России всего девять: МЧС, Минобороны, Главное управление спецпрограмм президента, Минкультуры, Минстрой, Минтранс, Федеральное агентство железнодорожного транспорта, Минфин и Федеральное агентство по государственным резервам. Также документ устанавливает прямой запрет на охрану объектов, не включённых в соответствующие перечни.

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