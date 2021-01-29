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Веганство, в чем суть и отличия от вегетарианства?

Веганство, в чем суть и отличия от вегетарианства?

Вегетарианство («индийская» диета) зародилось тысячелетия тому назад. В Европе вегетарианство было создано в 1847, а в Москве в 1894 году. «Общество веганов» было организовано Дональдом Уотсоном только в 1944 году.

Сейчас в мире растет популярность обоих направлений, но многие не понимают в чем суть их отличия друг от друга.

Что такое вегетарианство?

Пища животного происхождения: мясо животных и птицы, а также рыба и морепродукты исключены из рациона вегетарианцев. Остальные продукты растительного, молочного содержания и яйца разрешены к употреблению.

Классическое вегетарианство подразделяется на более строгие течения по типу питания:


Ово-вегетарианство, в котором исключены из питания молочные продукты, а допустимо употреблять яйца.
Лакто-вегетарианство, в котором можно употреблять молочные продукты, но исключены яйца.
Пескетарианство, в котором в рацион можно включать рыбу и морепродукты, а на мясо и птицу строгий запрет.

Люди, поддерживающие философию вегетарианства, видят большую пользу в таком питании. Они считают, что:


употребление растительной пищи дает много витаминов и минералов;
исключены из питания канцерогены присутствующие в мясных блюдах, а это что снижает уровень холестерина в крови;
отсутствует ожирение и лишний вес, что делает их более энергичными и гарантирует долголетие.

Возможный недостаток витаминов и минералов вегетарианцы компенсируют включением в рацион мульти комплексных витаминных добавок.


Что такое веганство?

Веганство (vegetable) в переводе с английского — овощ. Термин правильно произносить с ударением на второй слог.

Веганство по своей философии более строгое, чем вегетарианство. Запрещена не только пища и компоненты животного происхождения, но в знак защиты млекопитающих осуждается использование меха, шкур и любых изделий из них.

Одной из форм веганства является сыроедение

К положительным качествам веганства можно отнести питание исключительно натуральной пищи, без добавок и ГМО. С растительной пищей выводятся шлаки и токсины, организм очищается, укрепляется здоровье. Пристальное внимание к выбору пищи особенно затруднено в зимнее время, когда растительных продуктов становится меньше и они дорожают.

Такой образ жизни, как веганство и вегетарианство подходит не всем. Беременным женщинам и детям растительная диета с исключением мясных и молочных продуктов противопоказана.

Суть и отличия вегетарианства от веганов в том, что последние по этическим причинам исключают возможность эксплуатации животных в любом виде.

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По материалам: planktons

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