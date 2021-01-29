Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам среднего профессионального образования

Алексей Вольцев

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по вопросам среднего профессионального образования.

Документ размещен на официальном сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации поручено проработать вопрос о введении ежемесячного денежного вознаграждения, финансируемого из средств федерального бюджета, для педагогических работников профессиональных образовательных организаций, осуществляющих одновременно с педагогической работой кураторство (классное руководство) обучающихся. Также кабмину следует проработать с учетом ранее данных поручений возможность применения налогоплательщиками инвестиционного налогового вычета в случае осуществления ими пожертвований для обновления материально-технической базы профессиональных образовательных организаций.

Срок исполнения поручений установлен до 15 марта 2021 года.

Также Правительству поручено до 1 сентября обеспечить создание единого открытого электронного ресурса для размещения на нем на принципах постоянной актуализации учебников, учебных пособий и иных учебно-методических материалов по образовательным программам среднего профессионального образования.

Министерству просвещения Российской Федерации поручено совместно с Автономной некоммерческой организацией «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» до 31 марта 2021 года обеспечить взаимодействие и координацию цифровых платформ региональных центров опережающей профессиональной подготовки с платформами агентства.

Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации поручается проработать вопрос обновления перечня приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда. Срок исполнения поручения установлен до 31 марта 2021 года.

АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» поручено до 1 марта 2021 года предусмотреть увеличение срока (до трех лет) аккредитации центров проведения демонстрационного экзамена.