Восточный гороскоп на февраль 2021 года

Вадим Карасев

Эксперты рассказали о том, в каких сферах вам будет сопутствовать удача в феврале согласно вашему Знаку по восточному гороскопу. Старайтесь следовать рекомендациям, чтобы ваша жизнь становилась только лучше.

Каждый новый день — это очередная маленькая жизнь, не говоря уже о целом месяце. Порой мы теряем и обретаем силы по несколько раз на дню. Несомненно, в самый динамичный месяц зимы это будет происходить довольно часто. Простая дыхательная техника поможет вам пробудить внутренний потенциал, когда вы почувствуете усталость.

Крыса (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 год рождения)

Для людей этого Знака февраль окажется одним из наиболее благоприятных месяцев 2021 года. Это время, в которое их ожидают победы как на любовном, так и на финансовом фронте. Жизнь может преподносить приятные сюрпризы, но нельзя терять хватку и расслабляться. Это чревато проблемами и снижением продуктивности.

Бык (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 год рождения)

Быкам нельзя тратить много денег и идти на обман ради выгоды. В любви стоит проявлять больше внимания ко второй половинке. То же самое касается родственников и детей. Друзьям тоже необходимо уделить немного внимания, особенно если Быки просили их об одолжении в недавнем прошлом.

Тигр (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 год рождения)

Тиграм нужно действовать. Лень, прокрастинация и бесцельное ожидание чуда приведут к неминуемому разочарованию. Жизнь Тигров изменится в лучшую сторону, но для этого придется сделать первый шаг, который, как известно, самый сложный. Нужно начать двигаться к мечте.

Кролик (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 год рождения)

Кроликам стоит быть внимательнее к чувствам окружающих людей. Нельзя лгать, обижать своих близких, проявлять излишнюю агрессию. Все это вернется большими проблемами в обозримом будущем. В феврале нужно быть добрее, внимательнее к деталям и осторожнее с деньгами.

Дракон (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 год рождения)

Наступает время, когда Драконам можно смело отправляться в дальнюю дорогу, заниматься поисками второй половинки, новой работы, увлечений. В феврале Вселенная будет на их стороне. Она поможет тем, кто этого хочет. Завершить месяц необходимо генеральной уборкой, чтобы встретить весну правильно.

Змея (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 год рождения)

Рожденным в год Змеи предстоит решить множество неурядиц и проблем, причем не обязательно своих. В борьбе за справедливость и место под солнцем им придется уповать на интуицию, которая будет очень мощной. Из любой ситуации можно найти выход, особенно в феврале.

Лошадь (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 год рождения)

Лошадям стоит помнить об энергетике оптимизма. В феврале нельзя мыслить стереотипами, подвергать сомнениям свои устои и правила, мечты и желания. Нужно обходить стороной тех людей, которые способны лишь на критику и недовольство. Не стоит пытаться их изменить — Лошади только потеряют время зря.

Коза (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 год рождения)

Всем рожденным в год Козы эксперты сайта dailyhoro.ru настоятельно рекомендуют прощать обидчиков и негативных людей. В феврале нельзя копить обиды и злость. Всё это будет преобразовываться в негативную энергию, которая лишит Коз удачи. Что касается финансов, то в этом плане людей этого Знака ждет удача.

Обезьяна (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 год рождения)

Обезьяна — символ креатива, физической силы и неугомонности. В феврале 2021 года очень повезет представителям творческих профессий, а также тем, кто постоянно находится в разъездах. Это очень удачное время для переезда, ремонта, покупки новой мебели, одежды, электроники.

Петух (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 год рождения)

Всем, кто родился в год Петуха, стоит повременить с важными решениями. Сейчас лучше не рисковать деньгами и репутацией. Месяц идеально подходит для отдыха, релаксации, домашних забот, общения с друзьями и близкими. Эксперты советуют этим людям пока не браться за новые дела.

Собака (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 год рождения)

Собакам лучше поберечь свои силы. Чрезмерная активность может привести к сильному утомлению. Вялые представители этого Знака в феврале рискуют потерять всю свою харизму и обаяние. Им стоит доводить дела до конца. Очень опасной станет слишком высокая оценка своих возможностей и недооценивание соперников и врагов.

Свинья (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 год рождения)

Люди Знака Свиньи отличаются мудростью и выдержкой. В феврале им это очень пригодится. Эксперты рекомендуют не впадать в крайности, не критиковать себя за неудачи. Нужно смотреть на неудачи и проблемы, как на способ стать лучше. Идеальное время для шопинга — последняя неделя месяца.