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«Время для очередного Смоленска»: беспорядки в Польше радикализируются

«Время для очередного Смоленска»: беспорядки в Польше радикализируются

«Время для очередного Смоленска» — такой лозунг во время «женского бунта» в Варшаве шокировал польскую общественность.

В Польше не утихают беспорядки, организованные НКО «Общепольская женская забастовка», которая финансируется Соросом. При этом, антиправительственные акции всё более радикализируются. Накануне демонстрантки прорвались на территорию Конституционного суда, сравнивая демарш со штурмом Капитолия. У одной из экстремисток в руках был плакат, сделанный наспех на картоне со словами:

«Время для очередного Смоленска»

Надпись — намёк устроить руководству Польши нечто подобное, что произошло в 2010 году, когда под Смоленском потерпел катастрофу президентский борт во главе с главой Польши Лехом Качиньским.

«Проклятия, драки или уничтожение имущества стали постоянной частью политической борьбы крайне левых за так называемые права женщин. Они используют „уличные критерии“ для смены власти в Польше. Как они хотят достичь этой цели? Появившийся на митинге баннер „Время для очередного Смоленска“ многое объясняет», — пишет издание Niezalezna.pl.

Польские интернет-пользователи не скрывали гнева:

«В нормальной стране этот ублюдок уже сидел в камере»; «Если полиция останется пассивной и прольётся кровь, то Польша будет отдана немцам в аренду. Чем меньше реагирует полиция, тем дерзче становятся эти дикари»; «Считаю, что образование в нашей стране упало, особенно в современной истории, поэтому у нас есть инертная масса, восприимчивая к лозунгам без собственного мнения».
# Россия
По материалам: eadaily.com
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