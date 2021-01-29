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Выгоды ИП при переходе на самозанятость

В последнее время в сети появилось очень много информации о таком новом направлении деятельности (бизнесе), как самозанятость. Но есть же статус индивидуального предпринимателя, который вроде как выполняет всю ту же работу. На самом деле различия более весомые.

Преимущества ИП при переходе на НПД

НПД – это специальный налоговый режим, который облагается меньшими налогами и предоставляется исключительно для лиц, которые получили статус «самозанятый». Всю детальную информацию о самозанятости, индивидуальных предпринимателях на НПД и прочие пересекающиеся нюансы вы сможете прочитать на страницах информационного портала «Самозанятый.РФ» по ссылке https://xn--80aapgyievp4gwb.xn--p1ai/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8B%D0%B9-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B8%D0%BF.

Помимо основной привилегии (минимальное налогообложение), самозанятость накладывает определенные ограничения. Например, ваш суммарный годовой доход не может превышать 2,4 миллиона рублей. Далее – всю свою коммерческую деятельность вам придется осуществлять исключительно самостоятельно, без привлечения и оформления наемных работников (с частичной или полной занятостью).

Также самозанятый не сможет открыть собственный расчетный счет. Но этот нюанс можно обойти вполне законным путем – индивидуальный предприниматель переходит в самозанятость (то есть, на НПД) и открывает новый расчетный счет, который, кстати, дает очень существенные преимущества перед использованием обычной банковской карточки.

Обычный человек, который решил начать собственный бизнес, работая исключительно на себя, попросту не сможет воспользоваться расчетным счетом. Для самозанятых доступна только обычная банковская карта. Как правило, осуществлять свою финансовую деятельность с таким банковским инструментом довольно сложно, неудобно и долго.

Отказ от прошлого режима налогообложения

Несмотря на то, что индивидуальному предпринимателю придется отказаться от прошлого режима налогообложения, новый специальный режим (НПД) предоставляет особые привилегии в виде существенного снижения налоговой ставки. К сожалению, совмещать какую-либо деятельность при самозанятости не представляется возможным. Придется заниматься каким-то одним направлением, например, изготовление мебели, ремонт персональных компьютеров, пошив одежды и т.д.

# Бизнес

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