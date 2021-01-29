Зеленский объявил о выполнении предвыборных обещаний, «забыв» про Донбасс

Лидия Мартынова

Президент Украины Владимир Зеленский объявил гражданам страны, что он продолжает честно выполнять свои предвыборные обещания.

Соответствующее видеообращение глава государства опубликовал 29 января на своей странице в Facebook.

«Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Поэтому без посредников и без лжи — о том, что было сделано в последнее время», — сказал в начале видео президент.





В качестве первого доказательства своей заботы об украинцах он рассказал о том, как что по его указанию была установлена предельная цена на газ для бытовых потребителей — 6 грн 99 коп, «меньше может быть, больше — нет».

Глава государства также объявил своей собственной заслугой и то, что для украинцев недавно была запущена доступная ипотека под 7%.

Кроме того, отметил Владимир Зеленский, парламент одобрил президентский законопроект о народовластии через референдум и поддержал законы о Бюро экономической безопасности, а также о реформе СБУ.

«И о самом важном — о детях. Подписал указ о премиях, стипендиях и грантах для умных, талантливых учеников Украины», — заявил Владимир Зеленский.

Отметим, что рассказывая о своих успехах, глава украинского государства не упомянул мирное урегулирование на Донбассе, что было основным пунктом его предвыборных обещаний. Впрочем, это неудивительно, ведь Киеву в этом смысле абсолютно нечего предъявить.

То же самое можно сказать о вопросе вакцинации от коронавируса и проблеме с тарифами ЖКХ. Всем этим украинской власти заниматься недосуг, поскольку она поглощена противостоянием «российской агрессии».

Как сообщало ИА Newstes, накануне президент Украины Владимир Зеленский привел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении персональных санкций против юридических и физических лиц из России.