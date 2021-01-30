31 января в Москве из-за протестов закроют восемь станций метро

Анастасия Иванова

В Москве 31 января, в связи с призывами к несанкционированными акциями протеста будут введены ограничения на передвижение пешеходов и закрыты центральные станции метро.

Как сообщается на сайте столичного главка полиции, всего будет закрыто восемь станций Метрополитена Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линий : Александровский сад, Охотный ряд, Театральная, Площадь Революции, Кузнецкий мост, Лубянка и Китай-город.

МВД связывает ограничения с призывами к несанкционированным акциями, которые сторонники блогера Алексея Навального планируют 31 января в Москве и других городах России.

Сообщается, что все введенные ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции. Правоохранители предупредили об ответственности, вплоть до уголовной, за призывы и участие в несанкционированных митингах.

Согласно схеме, опубликованной МВД, для пешеходов будут закрыты Кремль, парк «Зарядье», ГУМ и прочие территории внутри периметра Кремлевской набережной, Моховой улицы, Театрального и Лубянского проездов. Также будут закрыты Петровская и Неглинная улицы, Рождественка, Большая Лубянка Мясницкая улица, Маросейка и Подколокольный переулок на участке до Бульварного кольца.

Также 31 января в тех районах Москвы, где планируются протесты, будут закрыты магазины и заведения общепита. Кроме того, в центре столицы с 09:00 до 23:00 запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.

Ранее ИА Newstes сообщало, что прокуратура Москвы предупредила об ответственности организаторов несогласованных акций 31 января, а также пять интернет-компаний, распространяющих призывы к ним. Предостережения направлены интернет-компаниям Facebook, TikTok, Twitter, Google, Mail.ru Group.