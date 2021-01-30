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Чем надо подкормить клубнику весной для хорошего урожая?

Чем надо подкормить клубнику весной для хорошего урожая?

Клубника на грядках поспевает одной из первых, и поэтому хочется, чтобы урожай этой ягоды был щедрым. Основа ухода за садовой клубникой – это подкормки, ведь без питания кусты просто не смогут плодоносить.

Первая подкормка плантации

Прежде чем начать подкармливать ягодник, необходимо подготовить грядки. Землю взрыхляют, и освобождают от сорняков. Важно не повредить корневую систему розеток, чтобы они были крепкими и здоровыми.

Проводят подкормку утром или вечером, предварительно пролив грядки водой, чтобы питательный раствор не обжог корни.

Как только почва прогреется до +8 градусов, и розетки начнут просыпаться, вносят большие дозы азота. Этот элемент поможет клубнике нарастить сильную зеленую массу.

В период бутонизации, то есть перед самым началом цветения, необходимо вносить калий и фосфор. Эти два элемента помогут клубнике дать крупные ягоды. В это же время вносят и немного азота.

Третья подкормка проводится в период цветения и во время начала плодоношения. Рекомендуется подпитать кусты калием и фосфором.


Какие удобрения хороши для клубники?

Очень полезно для подпитки клубничной плантации использовать кисломолочные продукты. Скисшее молоко и кефир, сыворотку, добавляют в перегной и подмешивают к навозным удобрениям.

Используют для весенней подкормки и йод смешивая его с другими компонентами. Так, необходимо в ведре горячей воды растворить 250 г древесной золы, добавить по 2 г марганца и борной кислоты и 1 ч. л. йода. Этой смесью опрыскивают кусты по листу. Такой состав не только подпитает плантацию, но и поможет защитить ее от грибковых заболеваний.

Отличные результаты дает подпитка клубники нашатырем. В основе этого копеечного медицинского препарата аммиак – азотное соединение. Нашатырь поможет убить споры грибков и отпугнет большинство насекомых-вредителей. Необходимо 2 ст. л. нашатыря растворить в 10 л воды и опрыскать клубнику или полить этим раствором.

Полезны для клубники и подкормки зелеными настоями. Готовят их из сорняков. Траву измельчают, а затем засыпают сырье в большую емкость до половины и доверху доливают водой. Через две недели настой будет готов. Его разводят 1:10 чистой водой и подливают розетки на протяжении всей весны каждую неделю.

И, конечно же, для хорошего урожая крупных ягод необходимы регулярные поливы. Клубнику лучше всего поливать под корень, чтобы вода не попадала на завязи и листья.

# Интересное
По материалам: planktons
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