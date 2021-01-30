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COVID-вакцинация в Украине будет бесплатной - Зеленский

COVID-вакцинация в Украине будет бесплатной - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает, что вакцинация против коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине должна быть бесплатной.

Об этом шла речь во время встречи Зеленского с министром здравоохранения Максимом Степановым.

«Вакцинация против COVID-19 в Украине будет бесплатной. Это именно та забота, это та защита, которую должно предоставить государство гражданину во время пандемии, от которой страдает весь мир. Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина против COVID-19 - не то, на чем должно зарабатывать государство», - сказал Зеленский.

В свою очередь Степанов отметил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем, а первыми получить прививку смогут уязвимые категории населения.
«Скоро мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, пожилые люди. Мы также активно и результативно работаем в рамках инициативы COVAX. Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации», - сказал он.

В то же время глава государства поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, имеющие средства, могли самостоятельно вакцинироваться против COVID-19. Иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и Минздраве надеются, что украинцы внимательно относятся к здоровью, понимают вызовы и будут придерживаться плана вакцинации.

«У нас всегда идут споры относительно даже уже известных вакцин. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты. Получить вакцину против коронавируса - это не просто уберечься самому и избавиться от надоедливых масок. Это также забота обо всем населении, это вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни и восстановим мировые коммуникации», - добавил Зеленский.
# Общество / В мире
По материалам: gogetnews.info
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